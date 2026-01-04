USD 1.7000
EUR 2.0022
RUB 2.1715
Американский спецназ захватил Мадуро. Что происходит в Венесуэле?
Новость дня
Американский спецназ захватил Мадуро. Что происходит в Венесуэле?

Появился Кадыров с тростью

13:28 220

Глава Чечни Рамзан Кадыров появился на публике с тростью в руках на фоне сообщений о его экстренной госпитализации.

Согласно кадрам, опубликованным в телеграм-канале главы Чечни, Кадыров посетил открытие школы хафизов в селе Новый Шарой.

Кадыров сообщил, что открытие школы прошло 3 декабря, на это также указывают метаданные видео, пишет издание.

Ранее российские СМИ со ссылкой на источники сообщали, что 25 декабря, перед традиционным предновогодним заседанием Госсовета в Москве, Кадырова экстренно госпитализировали.

Гренландии приготовиться?
Гренландии приготовиться?
13:32 123
Мадуро в СИЗО
Мадуро в СИЗО фото; видео
10:33 4776
СВО длительностью 30 минут
СВО длительностью 30 минут наша аналитика; все еще актуально
3 января 2026, 22:07 7789
Мадуро достался почти бесплатно. И нефть впридачу
Мадуро достался почти бесплатно. И нефть впридачу
12:25 1308
Операция Трампа может стоить России миллиардов долларов
Операция Трампа может стоить России миллиардов долларов Reuters
11:58 2710
«Путинизация» внешней политики США
«Путинизация» внешней политики США The Guardian
11:41 2068
США довольны Будановым
США довольны Будановым
11:20 2183
Камала Харрис о свержении Мадуро
Камала Харрис о свержении Мадуро
11:06 3590
Китай и Куба вспомнили про международное право
Китай и Куба вспомнили про международное право видео
10:48 2420
Мадуро доставили в Нью-Йорк
Мадуро доставили в Нью-Йорк фото; видео; обновлено 03:49
03:49 21998
Венесуэлу отдают Рубио
Венесуэлу отдают Рубио обновлено 13:05
13:05 3465

