Появился Кадыров с тростью

Глава Чечни Рамзан Кадыров появился на публике с тростью в руках на фоне сообщений о его экстренной госпитализации.
Согласно кадрам, опубликованным в телеграм-канале главы Чечни, Кадыров посетил открытие школы хафизов в селе Новый Шарой.
Кадыров сообщил, что открытие школы прошло 3 декабря, на это также указывают метаданные видео, пишет издание.
Ранее российские СМИ со ссылкой на источники сообщали, что 25 декабря, перед традиционным предновогодним заседанием Госсовета в Москве, Кадырова экстренно госпитализировали.