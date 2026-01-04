Гренландии приготовиться?

Датский дипломат Йеспер Соренсен в соцсети Х отреагировал на пост супруги замглавы администрации Белого дома Стивена Миллера Кэти Миллер, которая опубликовала карту Гренландии, окрашенную в цвета флага США, и сопроводила ее подписью «Скоро».

«Просто дружеское напоминание о США и Королевстве Дания: мы близкие союзники и должны продолжать работать вместе в этом качестве. Безопасность США - это также безопасность Гренландии и Дании. Гренландия уже является членом НАТО. Королевство Дания и Соединенные Штаты работают вместе для обеспечения безопасности в Арктике.

Королевство Дания значительно активизировало свои усилия по обеспечению безопасности в Арктике. Только в 2025 году мы выделили 13,7 млрд долларов США, которые могут быть использованы в Арктике и Северной Атлантике. Потому что мы серьезно относимся к нашей общей безопасности. И да, мы ожидаем полного уважения территориальной целостности Королевства Дания», - написал Соренсен.