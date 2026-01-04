USD 1.7000
Мадуро доставили в Нью-Йорк
Новость дня
Мадуро доставили в Нью-Йорк

Гренландии приготовиться?

обновлено 14:27
14:27 2060

Датский дипломат Йеспер Соренсен в соцсети Х отреагировал на пост супруги замглавы администрации Белого дома Стивена Миллера Кэти Миллер, которая опубликовала карту Гренландии, окрашенную в цвета флага США, и сопроводила ее подписью «Скоро». 

«Просто дружеское напоминание о США и Королевстве Дания: мы близкие союзники и должны продолжать работать вместе в этом качестве. Безопасность США - это также безопасность Гренландии и Дании. Гренландия уже является членом НАТО. Королевство Дания и Соединенные Штаты работают вместе для обеспечения безопасности в Арктике.

Королевство Дания значительно активизировало свои усилия по обеспечению безопасности в Арктике. Только в 2025 году мы выделили 13,7 млрд долларов США, которые могут быть использованы в Арктике и Северной Атлантике. Потому что мы серьезно относимся к нашей общей безопасности. И да, мы ожидаем полного уважения территориальной целостности Королевства Дания», - написал Соренсен.

*** 13:32 

Супруга замглавы администрации Белого дома Стивена Миллера Кэти Миллер опубликовала карту Гренландии, окрашенную в цвета флага США, и сопроводила ее подписью «Скоро». Публикация Кэти Миллер за 10 часов набрала более 8 миллионов просмотров.

Ранее газета The Guardian указывала на то, что произошедшее в Венесуэле вызовет немедленную тревогу у таких государств, как Иран и Дания, в отношении которых Трамп ранее выражал готовность к радикальным действиям.

«В последние дни Трамп заявлял, что США придут на защиту иранских антиправительственных протестующих, а его чиновники продолжали угрожать взять под контроль Гренландию любыми необходимыми средствами. В прошлом месяце Датская служба военной разведки назвала США угрозой безопасности — заявление, которое еще совсем недавно было немыслимым для союзника по НАТО», - говорилось в публикации.

