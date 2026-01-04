USD 1.7000
Что дает России Покровск?

ISW
13:47 2087

Большинство военных аналитиков считают, что Покровск в конце концов капитулирует. Когда это произойдет, это будет пиррова победа для России, которая сама по себе вряд ли сможет разрушить оборону Украины на востоке страны. Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны.

Как отмечают в ISW, окончательный захват города даст России лишь незначительные тактические преимущества. Однако кампания показывает, что российская армия учится и адаптируется - это может предвещать серьезные проблемы для Украины в ближайшей и среднесрочной перспективе.

Кремль раздувает значение захвата Покровска, чтобы представить продвижение России на поле боя как неизбежное. Ведь на самом деле Россия заплатила высокую цену за свое наступление в Донецкой области. За последние 20 месяцев российские войска продвинулись лишь на 40 км от Авдеевки до Покровска.

С начала наступательных операций с целью захвата Авдеевки в октябре 2023 года и до лета 2024 года российские войска потеряли в районе Покровска бронетехнику и танки, соответствующие по меньшей мере пяти дивизиям (более 1000 бронемашин и более 500 танков).

«После масштабных потерь Россия изменила тактику, отказавшись от механизированных штурмов в пользу пехотных групп проникновения. Такой подход позволил продвигаться медленно, но ценой колоссальных потерь. Только в октябре, по оценкам ISW, россияне захватили около 30 квадратных километров в районе Покровска, потеряв до 25 тысяч военных», - отмечают в ISW.

По мнению аналитиков, падение Покровска вряд ли приведет к прорыву для россиян. Расположенные там силы, которые сейчас хорошо осведомлены в позиционной войне, не имеют возможности быстро продвигаться, чтобы захватить больше территории. России не хватает войск для решительного прорыва в больших масштабах - тем более что Украина поддерживает плотную сеть полевых укреплений непосредственно к западу от Покровска.

Однако в этой кампании россияне продемонстрировали новую оперативную схему захвата украинских городов: сначала систематически разрушать логистические линии Украины с помощью дронов, а затем отправлять пехотные штурмовые и диверсионные группы, чтобы пересилить осажденных защитников. В частности, способность России ослаблять позиции Украины на поле боя ударами средней дальности является тревожным явлением.

Оборона крепостного пояса - хорошо укрепленных городов Славянска, Краматорска, Дружковки и Константиновки - будет значительно затруднена, если Россия сможет лишить Украину железных дорог и автомагистралей, необходимых для снабжения этих опорных пунктов. Действительно, Россия уже пытается повторить свой опыт с Покровском.

Аналитики обращают внимание, что в начале ноября Украина уже была вынуждена остановить железнодорожное сообщение с Краматорском из-за угрозы ударов дронов.

В ISW отмечают, что Украина должна усилить противодействие российским дронам, в частности путем развития средств поражения целей на расстоянии 60-100 км от фронта. В то же время решающим фактором остается западная помощь - поставки артиллерии, ракет и разведданных.

Аналитики заключают: пока Россия чувствует продвижение на поле боя, Кремль не будет заинтересован в реальных переговорах, а дипломатические усилия без остановки наступления РФ будут оставаться малоэффективными.

