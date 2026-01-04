Как свергали Мадуро: агенты ЦРУ, потери...

USD 1.7000
Мадуро доставили в Нью-Йорк
Соединенные Штаты провели масштабную военную операцию в Венесуэле, завершившуюся задержанием президента страны Николаса Мадуро. Приказ был отдан поздно вечером в пятницу по восточному времени США, после чего в операции были задействованы авиация, силы специального назначения и разведывательные структуры. Будущее Венесуэлы после этих событий остается неопределенным.

По данным американских официальных лиц, операция готовилась в течение нескольких месяцев. Спецподразделения отрабатывали сценарий штурма на макете резиденции Мадуро, а ЦРУ вело работу на территории страны. В Вашингтоне ключевыми сторонниками силового решения назывались госсекретарь Марко Рубио и заместитель главы аппарата Белого дома Стивен Миллер.

В ночь операции в воздух были подняты около 150 самолетов, включая истребители, бомбардировщики и беспилотники, действовавшие с баз на суше и на море. Вертолеты с американскими спецназовцами и агентами ФБР приблизились к резиденции Мадуро на малой высоте. По утверждению Пентагона, по мере их продвижения были подавлены системы ПВО, а район операции остался без электроснабжения.

Американская сторона заявляет, что при подлете к объекту вертолеты попали под обстрел, однако операция продолжилась. Вскоре после высадки сил на землю Мадуро и его супруга Силия Флорес были задержаны. Попытка укрыться в защищенном помещении, по словам Дональда Трампа, оказалась безуспешной.

Эвакуация проходила под прикрытием авиации. Американские военные сообщили о нескольких раненых среди своих бойцов, не уточнив данные о потерях с венесуэльской стороны. Спустя несколько часов после начала операции Мадуро был вывезен морем, а позднее Белый дом опубликовал его фотографию на борту американского военного корабля.

Как следует из заявлений администрации США, разведывательная подготовка включала детальное изучение маршрутов, привычек и мест пребывания венесуэльского лидера. Одновременно в течение месяцев сохранялась надежда на его добровольный уход. Трамп утверждает, что неоднократно обсуждал это с Мадуро лично, однако переговоры не привели к результату.

Эскалации предшествовало резкое усиление давления на Каракас. Вашингтон увеличил вознаграждение за информацию, ведущую к аресту Мадуро, ввел морскую блокаду, задержал танкеры с венесуэльской нефтью и публично признал проведение тайных операций ЦРУ. В регионе были сосредоточены корабли ВМС США, авиация и подразделения морской пехоты.

Политический план на период после захвата Мадуро остается неясным. Дональд Трамп заявил, что США будут «управлять» Венесуэлой до «надлежащего перехода власти», однако не уточнил формат этого управления. В Вашингтоне допускают как взаимодействие с действующими венесуэльскими институтами, так и дальнейшие силовые действия.

Заместитель Мадуро Дельси Родригес, с которой, по словам Трампа, уже состоялись контакты, публично заявила, что считает Мадуро законным президентом и отвергла возможность внешнего контроля над страной. При этом США подтвердили, что сохранят военное присутствие в регионе и продолжат санкционную и силовую политику.

В Белом доме подчеркивают, что Мадуро предстанет перед американским судом. Одновременно администрация Трампа намерена обсудить с нефтяными компаниями перспективы восстановления и расширения добычи нефти в Венесуэле, сохраняя при этом действующее эмбарго и контроль над поставками.

Теракт в Киеве
Теракт в Киеве видео
15:39 509
Соображают на троих
Соображают на троих обновлено 15:25
15:25 5209
Турецкая компания продает Азербайджану самолеты Hurkus‑II… и переходит ко второй фазе проекта модернизации Су‑25 «Лачин»
Турецкая компания продает Азербайджану самолеты Hurkus‑II… и переходит ко второй фазе проекта модернизации Су‑25 «Лачин»
14:51 1328
У Эрдогана замолвили слово за Мадуро
У Эрдогана замолвили слово за Мадуро
15:21 817
Плакали ли британцы из-за Мадуро?
Плакали ли британцы из-за Мадуро?
15:04 744
Вместо Мадуро не демократия, а военные с наркопартизанами
Вместо Мадуро не демократия, а военные с наркопартизанами продолжение главной темы
14:02 1784
Мадуро сдали свои же. Они и останутся у власти
Мадуро сдали свои же. Они и останутся у власти продолжение главной темы
3 января 2026, 23:41 11484
Анархисты погрузили Берлин во мрак
Анархисты погрузили Берлин во мрак
14:40 1059
А ведь Мадуро мог уехать в Турцию…
А ведь Мадуро мог уехать в Турцию…
12:45 3805
Можно бомбить, можно похищать, можно насильно менять власть…
Можно бомбить, можно похищать, можно насильно менять власть… главная тема
3 января 2026, 22:55 7106
Как свергали Мадуро: агенты ЦРУ, потери...
Как свергали Мадуро: агенты ЦРУ, потери...
14:05 2312

