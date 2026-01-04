Как свергали Мадуро: агенты ЦРУ, потери...

Соединенные Штаты провели масштабную военную операцию в Венесуэле, завершившуюся задержанием президента страны Николаса Мадуро. Приказ был отдан поздно вечером в пятницу по восточному времени США, после чего в операции были задействованы авиация, силы специального назначения и разведывательные структуры. Будущее Венесуэлы после этих событий остается неопределенным.

По данным американских официальных лиц, операция готовилась в течение нескольких месяцев. Спецподразделения отрабатывали сценарий штурма на макете резиденции Мадуро, а ЦРУ вело работу на территории страны. В Вашингтоне ключевыми сторонниками силового решения назывались госсекретарь Марко Рубио и заместитель главы аппарата Белого дома Стивен Миллер.

В ночь операции в воздух были подняты около 150 самолетов, включая истребители, бомбардировщики и беспилотники, действовавшие с баз на суше и на море. Вертолеты с американскими спецназовцами и агентами ФБР приблизились к резиденции Мадуро на малой высоте. По утверждению Пентагона, по мере их продвижения были подавлены системы ПВО, а район операции остался без электроснабжения.

Американская сторона заявляет, что при подлете к объекту вертолеты попали под обстрел, однако операция продолжилась. Вскоре после высадки сил на землю Мадуро и его супруга Силия Флорес были задержаны. Попытка укрыться в защищенном помещении, по словам Дональда Трампа, оказалась безуспешной.

Эвакуация проходила под прикрытием авиации. Американские военные сообщили о нескольких раненых среди своих бойцов, не уточнив данные о потерях с венесуэльской стороны. Спустя несколько часов после начала операции Мадуро был вывезен морем, а позднее Белый дом опубликовал его фотографию на борту американского военного корабля.

Как следует из заявлений администрации США, разведывательная подготовка включала детальное изучение маршрутов, привычек и мест пребывания венесуэльского лидера. Одновременно в течение месяцев сохранялась надежда на его добровольный уход. Трамп утверждает, что неоднократно обсуждал это с Мадуро лично, однако переговоры не привели к результату.

Эскалации предшествовало резкое усиление давления на Каракас. Вашингтон увеличил вознаграждение за информацию, ведущую к аресту Мадуро, ввел морскую блокаду, задержал танкеры с венесуэльской нефтью и публично признал проведение тайных операций ЦРУ. В регионе были сосредоточены корабли ВМС США, авиация и подразделения морской пехоты.

Политический план на период после захвата Мадуро остается неясным. Дональд Трамп заявил, что США будут «управлять» Венесуэлой до «надлежащего перехода власти», однако не уточнил формат этого управления. В Вашингтоне допускают как взаимодействие с действующими венесуэльскими институтами, так и дальнейшие силовые действия.

Заместитель Мадуро Дельси Родригес, с которой, по словам Трампа, уже состоялись контакты, публично заявила, что считает Мадуро законным президентом и отвергла возможность внешнего контроля над страной. При этом США подтвердили, что сохранят военное присутствие в регионе и продолжат санкционную и силовую политику.

В Белом доме подчеркивают, что Мадуро предстанет перед американским судом. Одновременно администрация Трампа намерена обсудить с нефтяными компаниями перспективы восстановления и расширения добычи нефти в Венесуэле, сохраняя при этом действующее эмбарго и контроль над поставками.