Анархисты погрузили Берлин во мрак

В юго-западной части Берлина в воскресенье произошло масштабное отключение электроэнергии. После пожара на кабельном мосту без света остались более 45 тысяч домохозяйств, пишет Frankfurter Allgemeine Zeitung.

По словам оператора Stromnetz Berlin, восстановление электроснабжения в юго-западных районах города для многих из пострадавших может продлиться до 8 января. Причина задержки - сложность строительства временных линий после пожара на кабельном мосту через канал Тельтов.

Однако оператор надеется с вечера субботы восстановить электроснабжение для примерно 10 тысяч домохозяйств за счет использования других участков сети.

Причина пожара пока не выяснена. Полиция ведет расследование по подозрению в умышленном поджоге, поскольку органы государственной безопасности Берлина получили письмо, в котором взяли ответственность за инцидент. Полиция сейчас проверяет подлинность этого письма.

Полиция предупредила, что из-за отключения возможны проблемы с мобильной и стационарной связью. В случае срочных ситуаций жителям советуют обращаться в полицию или идти в ближайшее отделение или пожарную часть.

По масштабам этот инцидент сравнивают с подобным случаем на юго-востоке Берлина в сентябре, когда также около 50 тысяч человек остались без электричества из-за политически мотивированного поджога опор линий электропередачи.

Ответственность за поджог взяла на себя леворадикальная анархистская группировка «Вулкан». Из-за ее действий без света и отопления остались 45 тысяч домохозяйств и две тысячи предприятий. Как сообщает газета, эта группировка уже не раз поджигала объекты инфраструктуры.