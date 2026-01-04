Турецкая компания продает Азербайджану самолеты Hurkus‑II… и переходит ко второй фазе проекта модернизации Су‑25 «Лачин»

Турецкая авиастроительная компания Turkish Aerospace Industries вплотную приблизилась к заключению контракта с Азербайджаном на поставку учебно-тренировочных самолетов нового поколения Hurkus-II, одновременно переведя в активную фазу проект глубокой модернизации азербайджанских штурмовиков Су-25.
Об этом в новогоднем обращении сообщил генеральный директор компании Мехмет Демироглу, фактически обозначивший переход азербайджано-турецкого военно-авиационного сотрудничества на качественно иной, системный уровень.
Отметим, что переговоры по Hurkus-II ведутся уже не первый год и логично вписываются в стратегию стандартизации подготовки летного состава ВВС Азербайджана по турецкой модели. Еще в ходе выставки ADEX 2018 обсуждалась концепция многоступенчатой схемы обучения, при которой базовая летная подготовка осуществляется на винтовых учебных самолетах Hurkus-B, после чего следует углубленный этап и переход к реактивной авиации на Hurjet.
С тех пор Баку сделал промежуточный шаг, закупив у Пакистана 10 учебно-тренировочных самолетов Super Mushshak. Ранее аналогичный тип был выбран и ВВС Турции, которые приобрели у пакистанского авиационного комплекса 52 таких машин.
В случае подписания контракта с TAI азербайджанские курсанты после этапа начальной подготовки на Super Mushshak перейдут к базовой летной подготовке на Hurkus-II. Это позволит унифицировать методики обучения с турецкими ВВС и обеспечить более плавный переход к пилотированию реактивной авиации.
На следующем этапе Азербайджан планирует закупку учебно-тренировочных самолетов Hurjet, предназначенных для подготовки пилотов реактивных самолетов и выхода на уровень боевой готовности. Аналогичная схема уже реализуется в Турции: с 2026 года турецкие курсанты начинают базовую подготовку на Hurkus-II, а с конца 2027 года переходят к Hurjet для углубленной реактивной подготовки.
Параллельно Turkish Aerospace Industries реализует один из ключевых для Баку проектов - глубокую модернизацию штурмовиков Су-25 ВВС Азербайджана, известную под названием LACIN. Этот проект имеет принципиальное значение, поскольку превращает морально устаревающую советскую платформу в современный носитель высокоточного оружия, адаптированный под требования современной войны.
В рамках первого этапа, контракт по которому был подписан на выставке IDEF 2023, самолеты Су-25М были оснащены независимой от платформы пусковой системой UBAS, позволившей интегрировать широкий спектр высокоточных средств поражения класса «воздух-земля», включая комплекты наведения KGK-83 для бомб MK83 массой 1000 фунтов, KGK для бомб MK82 массой 500 фунтов, лазерные авиабомбы QFAB-250 LG и корректируемые боеприпасы TEBER-82. Испытания с боевой стрельбой подтвердили работоспособность конфигурации и точность применения.
В 2024 году на одном из полигонов Турции был проведен еще более показательный тест - успешный пуск с борта модернизированного Су-25 крылатой ракеты SOM-B1 с использованием системы UBAS. Этот эпизод продемонстрировал, что штурмовик, изначально создававшийся во времена СССР в ОКБ Сухого для ближней поддержки войск, может быть интегрирован в архитектуру дальнобойных высокоточных ударов.
Вторая фаза проекта LACIN предусматривает уже не точечную, а комплексную модернизацию. Речь идет о полной переработке авионики с переходом на цифровую архитектуру кабины, интеграции новой инерциальной навигационной системы, современного бортового компьютера и обновленных систем связи. Ключевым элементом станет полная интеграция управляемых по GPS боеприпасов семейства HGK, а также крылатых ракет SOM SAHIN - специальной конфигурации ракеты SOM-B1, адаптированной под требования ВВС Азербайджана.
При этом проект сталкивается и с объективными ограничениями. Несколько лет назад Азербайджан достиг договоренности с Турцией о закупке ракет SOM, однако их поставки до сих пор не начались. Причина носит одновременно и технологический, и политический характер: двигатель ракеты производится во Франции, а Париж не дает разрешения на экспорт соответствующих ракетных технологий в третьи страны.
В ответ компания Roketsan была вынуждена приступить к разработке собственного двигателя для SOM, что в перспективе должно снять внешние ограничения и обеспечить Турции и ее партнерам полный технологический суверенитет.
В совокупности сделки по Hurkus-II и переход проекта LACIN ко второй фазе свидетельствуют о том, что Азербайджан делает ставку не на разрозненные закупки, а на выстраивание целостной авиационной экосистемы - от подготовки летчиков до глубокой модернизации ударных платформ и интеграции высокоточного оружия.
Для региона это означает дальнейшее укрепление военно-технического тандема Баку и Анкары и постепенное смещение баланса в сторону сил, способных вести высокотехнологичную войну нового поколения.