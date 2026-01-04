Турецкая компания продает Азербайджану самолеты Hurkus‑II… и переходит ко второй фазе проекта модернизации Су‑25 «Лачин»

Отметим, что переговоры по Hurkus-II ведутся уже не первый год и логично вписываются в стратегию стандартизации подготовки летного состава ВВС Азербайджана по турецкой модели. Еще в ходе выставки ADEX 2018 обсуждалась концепция многоступенчатой схемы обучения, при которой базовая летная подготовка осуществляется на винтовых учебных самолетах Hurkus-B, после чего следует углубленный этап и переход к реактивной авиации на Hurjet.

Об этом в новогоднем обращении сообщил генеральный директор компании Мехмет Демироглу, фактически обозначивший переход азербайджано-турецкого военно-авиационного сотрудничества на качественно иной, системный уровень.

Турецкая авиастроительная компания Turkish Aerospace Industries вплотную приблизилась к заключению контракта с Азербайджаном на поставку учебно-тренировочных самолетов нового поколения Hurkus - II , одновременно переведя в активную фазу проект глубокой модернизации азербайджанских штурмовиков Су-25.

С тех пор Баку сделал промежуточный шаг, закупив у Пакистана 10 учебно-тренировочных самолетов Super Mushshak. Ранее аналогичный тип был выбран и ВВС Турции, которые приобрели у пакистанского авиационного комплекса 52 таких машин.

В случае подписания контракта с TAI азербайджанские курсанты после этапа начальной подготовки на Super Mushshak перейдут к базовой летной подготовке на Hurkus-II. Это позволит унифицировать методики обучения с турецкими ВВС и обеспечить более плавный переход к пилотированию реактивной авиации.

На следующем этапе Азербайджан планирует закупку учебно-тренировочных самолетов Hurjet, предназначенных для подготовки пилотов реактивных самолетов и выхода на уровень боевой готовности. Аналогичная схема уже реализуется в Турции: с 2026 года турецкие курсанты начинают базовую подготовку на Hurkus-II, а с конца 2027 года переходят к Hurjet для углубленной реактивной подготовки.

Параллельно Turkish Aerospace Industries реализует один из ключевых для Баку проектов - глубокую модернизацию штурмовиков Су-25 ВВС Азербайджана, известную под названием LACIN. Этот проект имеет принципиальное значение, поскольку превращает морально устаревающую советскую платформу в современный носитель высокоточного оружия, адаптированный под требования современной войны.

В рамках первого этапа, контракт по которому был подписан на выставке IDEF 2023, самолеты Су-25М были оснащены независимой от платформы пусковой системой UBAS, позволившей интегрировать широкий спектр высокоточных средств поражения класса «воздух-земля», включая комплекты наведения KGK-83 для бомб MK83 массой 1000 фунтов, KGK для бомб MK82 массой 500 фунтов, лазерные авиабомбы QFAB-250 LG и корректируемые боеприпасы TEBER-82. Испытания с боевой стрельбой подтвердили работоспособность конфигурации и точность применения.