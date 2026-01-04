Плакали ли британцы из-за Мадуро?

Великобритания давно поддерживает переход власти в Венесуэле, говорится в заявлении премьер-министра страны Кира Стармера.

«Мы считаем Мадуро нелегитимным президентом и не проливаем слез по поводу конца его режима. Сегодня утром я вновь заявил о своей поддержке международного права. Правительство Великобритании обсудит развивающуюся ситуацию с коллегами из США в ближайшие дни, поскольку мы стремимся к безопасному и мирному переходу к законному правительству, которое отражает волю венесуэльского народа», - подчеркивается в заявлении Стармера.

Ранее премьер заявлял, что Лондон не имеет никакого отношения к захвату президента Венесуэлы.