Мадуро доставили в Нью-Йорк
Новость дня
Мадуро доставили в Нью-Йорк

Плакали ли британцы из-за Мадуро?

15:04 748

Великобритания давно поддерживает переход власти в Венесуэле, говорится в заявлении премьер-министра страны Кира Стармера.

«Мы считаем Мадуро нелегитимным президентом и не проливаем слез по поводу конца его режима. Сегодня утром я вновь заявил о своей поддержке международного права. Правительство Великобритании обсудит развивающуюся ситуацию с коллегами из США в ближайшие дни, поскольку мы стремимся к безопасному и мирному переходу к законному правительству, которое отражает волю венесуэльского народа», - подчеркивается в заявлении Стармера.

Ранее премьер заявлял, что Лондон не имеет никакого отношения к захвату президента Венесуэлы. 

