Мадуро доставили в Нью-Йорк
Новость дня
Мадуро доставили в Нью-Йорк

У Эрдогана замолвили слово за Мадуро

15:21 825

Советник президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана Мехмет Учум назвал арест американцами Николаса Мадуро наглядным примером «империалистической агрессии», при которой «полностью игнорируются нормы международного права, международные институты и роль ООН».

«Происходящее показывает: в нынешнем мировом порядке не осталось механизмов, способных сдерживать силовые действия, а международная система фактически утратила свою значимость», - отмечает Учум.

Советник Эрдогана также подчеркнул, что целью подобных действий является «контроль над ресурсами, прежде всего энергетическими, и что под прикрытием риторики о правах и свободах оправдываются незаконные методы». В этом контексте он отметил, что национальные государства находятся под «онтологической угрозой» и призвал усиливать «антиимпериалистическую борьбу» и сотрудничество между государствами. «Другого варианта не осталось», - резюмировал он.

