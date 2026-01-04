У Эрдогана замолвили слово за Мадуро

Советник президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана Мехмет Учум назвал арест американцами Николаса Мадуро наглядным примером «империалистической агрессии», при которой «полностью игнорируются нормы международного права, международные институты и роль ООН».

«Происходящее показывает: в нынешнем мировом порядке не осталось механизмов, способных сдерживать силовые действия, а международная система фактически утратила свою значимость», - отмечает Учум.

Советник Эрдогана также подчеркнул, что целью подобных действий является «контроль над ресурсами, прежде всего энергетическими, и что под прикрытием риторики о правах и свободах оправдываются незаконные методы». В этом контексте он отметил, что национальные государства находятся под «онтологической угрозой» и призвал усиливать «антиимпериалистическую борьбу» и сотрудничество между государствами. «Другого варианта не осталось», - резюмировал он.