Теракт в Киеве

В Киеве взорвался внедорожник, есть пострадавшие. Об этом сообщила украинская полиция в своем телеграм-канале. Сообщается, что инцидент произошел в Оболонском районе города.

«Полиция выясняет обстоятельства взрыва внедорожника в Оболонском районе столицы. По предварительной информации, в результате происшествия есть пострадавшие», — говорится в сообщении от украинских оперативных служб.

На месте происшествия работают кинологи и следователи Киева. Пока никаких подробностей не сообщается. Все пострадавшие госпитализированы.

Внедорожник, по данным украинских СМИ, принадлежал военному. Прокуратура Украины квалифицировала инцидент как теракт, сообщив, что военнослужащий получил осколочные ранения.