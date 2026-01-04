USD 1.7000
EUR 2.0022
RUB 2.1715
Подписаться на уведомления
Мадуро доставили в Нью-Йорк
Новость дня
Мадуро доставили в Нью-Йорк

Теракт в Киеве

видео
15:39 525

В Киеве взорвался внедорожник, есть пострадавшие. Об этом сообщила украинская полиция в своем телеграм-канале. Сообщается, что инцидент произошел в Оболонском районе города.

«Полиция выясняет обстоятельства взрыва внедорожника в Оболонском районе столицы. По предварительной информации, в результате происшествия есть пострадавшие», — говорится в сообщении от украинских оперативных служб.

На месте происшествия работают кинологи и следователи Киева. Пока никаких подробностей не сообщается. Все пострадавшие госпитализированы.

Внедорожник, по данным украинских СМИ, принадлежал военному. Прокуратура Украины квалифицировала инцидент как теракт, сообщив, что военнослужащий получил осколочные ранения.

Теракт в Киеве
Теракт в Киеве видео
15:39 526
Соображают на троих
Соображают на троих обновлено 15:25
15:25 5219
Турецкая компания продает Азербайджану самолеты Hurkus‑II… и переходит ко второй фазе проекта модернизации Су‑25 «Лачин»
Турецкая компания продает Азербайджану самолеты Hurkus‑II… и переходит ко второй фазе проекта модернизации Су‑25 «Лачин»
14:51 1334
У Эрдогана замолвили слово за Мадуро
У Эрдогана замолвили слово за Мадуро
15:21 828
Плакали ли британцы из-за Мадуро?
Плакали ли британцы из-за Мадуро?
15:04 753
Вместо Мадуро не демократия, а военные с наркопартизанами
Вместо Мадуро не демократия, а военные с наркопартизанами продолжение главной темы
14:02 1788
Мадуро сдали свои же. Они и останутся у власти
Мадуро сдали свои же. Они и останутся у власти продолжение главной темы
3 января 2026, 23:41 11487
Анархисты погрузили Берлин во мрак
Анархисты погрузили Берлин во мрак
14:40 1065
А ведь Мадуро мог уехать в Турцию…
А ведь Мадуро мог уехать в Турцию…
12:45 3813
Можно бомбить, можно похищать, можно насильно менять власть…
Можно бомбить, можно похищать, можно насильно менять власть… главная тема
3 января 2026, 22:55 7106
Как свергали Мадуро: агенты ЦРУ, потери...
Как свергали Мадуро: агенты ЦРУ, потери...
14:05 2316

ЭТО ВАЖНО

Теракт в Киеве
Теракт в Киеве видео
15:39 526
Соображают на троих
Соображают на троих обновлено 15:25
15:25 5219
Турецкая компания продает Азербайджану самолеты Hurkus‑II… и переходит ко второй фазе проекта модернизации Су‑25 «Лачин»
Турецкая компания продает Азербайджану самолеты Hurkus‑II… и переходит ко второй фазе проекта модернизации Су‑25 «Лачин»
14:51 1334
У Эрдогана замолвили слово за Мадуро
У Эрдогана замолвили слово за Мадуро
15:21 828
Плакали ли британцы из-за Мадуро?
Плакали ли британцы из-за Мадуро?
15:04 753
Вместо Мадуро не демократия, а военные с наркопартизанами
Вместо Мадуро не демократия, а военные с наркопартизанами продолжение главной темы
14:02 1788
Мадуро сдали свои же. Они и останутся у власти
Мадуро сдали свои же. Они и останутся у власти продолжение главной темы
3 января 2026, 23:41 11487
Анархисты погрузили Берлин во мрак
Анархисты погрузили Берлин во мрак
14:40 1065
А ведь Мадуро мог уехать в Турцию…
А ведь Мадуро мог уехать в Турцию…
12:45 3813
Можно бомбить, можно похищать, можно насильно менять власть…
Можно бомбить, можно похищать, можно насильно менять власть… главная тема
3 января 2026, 22:55 7106
Как свергали Мадуро: агенты ЦРУ, потери...
Как свергали Мадуро: агенты ЦРУ, потери...
14:05 2316
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться