Теракт в Киеве

В Киеве взорвался внедорожник, есть пострадавшие. Об этом сообщила украинская полиция в своем телеграм-канале. Сообщается, что инцидент произошел в Оболонском районе города.
«Полиция выясняет обстоятельства взрыва внедорожника в Оболонском районе столицы. По предварительной информации, в результате происшествия есть пострадавшие», — говорится в сообщении от украинских оперативных служб.
На месте происшествия работают кинологи и следователи Киева. Пока никаких подробностей не сообщается. Все пострадавшие госпитализированы.
Внедорожник, по данным украинских СМИ, принадлежал военному. Прокуратура Украины квалифицировала инцидент как теракт, сообщив, что военнослужащий получил осколочные ранения.
January 4, 2026