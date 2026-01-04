«Лидер белых британцев» с Дугиным в Петербурге

Ведущий британский ультраправый активист Марк Коллет из организации «Патриотическая альтернатива» участвовал в первом Форуме так называемой «Международной антиглобалистской лиги», который прошел в Санк-Петербурге в сентябре. Его организовал российский олигарх Константин Малофеев.

На этом заседании также присутствовали представители различных правых групп со всей Европы, включая некоторых крайне правых идеологов из Франции и других стран.

Как акцентирует издание, почетное место было отведено идеологу «русского мира» Александру Дугину.

Коллет подтвердил изданию, что присутствовал на российском мероприятии в качестве онлайн-участника и выступил с трехминутной речью, в которой обсуждал рождаемость и иммиграцию в Великобритании, то, как белые британцы в будущем окажутся в меньшинстве, «и что страны Восточной Европы не должны допустить того же самого на своей территории».

«Я не верю, что Россия желает войны с Западом или с Великобританией. Более того, я никогда не получал никаких контактов или платежей от кого-либо из российской власти, поэтому идея о том, что меня или «Патриотическую альтернативу» использует российское государство, абсурдна и безосновательна», - заявил Коллет.