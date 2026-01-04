USD 1.7000
EUR 2.0022
RUB 2.1715
Мадуро доставили в Нью-Йорк
Мадуро доставили в Нью-Йорк

«Лидер белых британцев» с Дугиным в Петербурге

15:58 1829

Ведущий британский ультраправый активист Марк Коллет из организации «Патриотическая альтернатива» участвовал в первом Форуме так называемой «Международной антиглобалистской лиги», который прошел в Санк-Петербурге в сентябре. Его организовал российский олигарх Константин Малофеев.

На этом заседании также присутствовали представители различных правых групп со всей Европы, включая некоторых крайне правых идеологов из Франции и других стран.

Как акцентирует издание, почетное место было отведено идеологу «русского мира» Александру Дугину.

Коллет подтвердил изданию, что присутствовал на российском мероприятии в качестве онлайн-участника и выступил с трехминутной речью, в которой обсуждал рождаемость и иммиграцию в Великобритании, то, как белые британцы в будущем окажутся в меньшинстве, «и что страны Восточной Европы не должны допустить того же самого на своей территории».

«Я не верю, что Россия желает войны с Западом или с Великобританией. Более того, я никогда не получал никаких контактов или платежей от кого-либо из российской власти, поэтому идея о том, что меня или «Патриотическую альтернативу» использует российское государство, абсурдна и безосновательна», - заявил Коллет.

«Газпром» надеется на новые контракты с Турцией. Анкаре не очень то надо
«Газпром» надеется на новые контракты с Турцией. Анкаре не очень то надо
17:49 14
«Апшерон» связал Баку и Анкару на 15 лет
«Апшерон» связал Баку и Анкару на 15 лет
18:03 42
Пашинян капитулирует и перед Кремлем?
Пашинян капитулирует и перед Кремлем? наш комментарий
16:31 2488
Французы возмущаются, немцы воздержались
Французы возмущаются, немцы воздержались
17:17 883
У Трампа нашелся сторонник
У Трампа нашелся сторонник
16:52 1615
Глава разведки, он же любимец народа. Он же преемник?
Глава разведки, он же любимец народа. Он же преемник? еще одна главная тема
15:18 2853
Турцию интегрируют в Евросоюз?
Турцию интегрируют в Евросоюз?
16:18 1747
«Лидер белых британцев» с Дугиным в Петербурге
«Лидер белых британцев» с Дугиным в Петербурге
15:58 1830
Теракт в Киеве
Теракт в Киеве видео
15:39 3479
Соображают на троих
Соображают на троих обновлено 15:25
15:25 6799
Турецкая компания продает Азербайджану самолеты Hurkus‑II… и переходит ко второй фазе проекта модернизации Су‑25 «Лачин»
Турецкая компания продает Азербайджану самолеты Hurkus‑II… и переходит ко второй фазе проекта модернизации Су‑25 «Лачин»
14:51 2940

