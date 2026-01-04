USD 1.7000
EUR 2.0022
RUB 2.1715
Подписаться на уведомления
Мадуро доставили в Нью-Йорк
Новость дня
Мадуро доставили в Нью-Йорк

Турцию интегрируют в Евросоюз?

16:18 1748

В рамках визита министра иностранных дел Турции Хакана Фидана в Португалию 5 декабря запланированы встречи на высоком уровне, на которых основной темой обсуждения будет подключение страны к новой промышленной стратегии Евросоюза.

Как сообщает телеканал TRT Haber, Фидан проведет ряд важных встреч, в том числе со своим португальским коллегой Пауло Рангелем.

Отмечается, что на переговорах будут также обсуждаться вопросы двустороннего сотрудничества в промышленной сфере, особенно в области морского дела, а также партнерство Турции с ЕС: «Ожидается, что Хакан Фидан подчеркнет критическую важность участия Турции в промышленной стратегии ЕС, а также в проектах и программах безопасности и обороны под руководством Евросоюза».

«Газпром» надеется на новые контракты с Турцией. Анкаре не очень то надо
«Газпром» надеется на новые контракты с Турцией. Анкаре не очень то надо
17:49 15
«Апшерон» связал Баку и Анкару на 15 лет
«Апшерон» связал Баку и Анкару на 15 лет
18:03 43
Пашинян капитулирует и перед Кремлем?
Пашинян капитулирует и перед Кремлем? наш комментарий
16:31 2490
Французы возмущаются, немцы воздержались
Французы возмущаются, немцы воздержались
17:17 885
У Трампа нашелся сторонник
У Трампа нашелся сторонник
16:52 1616
Глава разведки, он же любимец народа. Он же преемник?
Глава разведки, он же любимец народа. Он же преемник? еще одна главная тема
15:18 2854
Турцию интегрируют в Евросоюз?
Турцию интегрируют в Евросоюз?
16:18 1749
«Лидер белых британцев» с Дугиным в Петербурге
«Лидер белых британцев» с Дугиным в Петербурге
15:58 1831
Теракт в Киеве
Теракт в Киеве видео
15:39 3480
Соображают на троих
Соображают на троих обновлено 15:25
15:25 6801
Турецкая компания продает Азербайджану самолеты Hurkus‑II… и переходит ко второй фазе проекта модернизации Су‑25 «Лачин»
Турецкая компания продает Азербайджану самолеты Hurkus‑II… и переходит ко второй фазе проекта модернизации Су‑25 «Лачин»
14:51 2941

ЭТО ВАЖНО

«Газпром» надеется на новые контракты с Турцией. Анкаре не очень то надо
«Газпром» надеется на новые контракты с Турцией. Анкаре не очень то надо
17:49 15
«Апшерон» связал Баку и Анкару на 15 лет
«Апшерон» связал Баку и Анкару на 15 лет
18:03 43
Пашинян капитулирует и перед Кремлем?
Пашинян капитулирует и перед Кремлем? наш комментарий
16:31 2490
Французы возмущаются, немцы воздержались
Французы возмущаются, немцы воздержались
17:17 885
У Трампа нашелся сторонник
У Трампа нашелся сторонник
16:52 1616
Глава разведки, он же любимец народа. Он же преемник?
Глава разведки, он же любимец народа. Он же преемник? еще одна главная тема
15:18 2854
Турцию интегрируют в Евросоюз?
Турцию интегрируют в Евросоюз?
16:18 1749
«Лидер белых британцев» с Дугиным в Петербурге
«Лидер белых британцев» с Дугиным в Петербурге
15:58 1831
Теракт в Киеве
Теракт в Киеве видео
15:39 3480
Соображают на троих
Соображают на троих обновлено 15:25
15:25 6801
Турецкая компания продает Азербайджану самолеты Hurkus‑II… и переходит ко второй фазе проекта модернизации Су‑25 «Лачин»
Турецкая компания продает Азербайджану самолеты Hurkus‑II… и переходит ко второй фазе проекта модернизации Су‑25 «Лачин»
14:51 2941
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться