Турцию интегрируют в Евросоюз?

В рамках визита министра иностранных дел Турции Хакана Фидана в Португалию 5 декабря запланированы встречи на высоком уровне, на которых основной темой обсуждения будет подключение страны к новой промышленной стратегии Евросоюза.

Как сообщает телеканал TRT Haber, Фидан проведет ряд важных встреч, в том числе со своим португальским коллегой Пауло Рангелем.

Отмечается, что на переговорах будут также обсуждаться вопросы двустороннего сотрудничества в промышленной сфере, особенно в области морского дела, а также партнерство Турции с ЕС: «Ожидается, что Хакан Фидан подчеркнет критическую важность участия Турции в промышленной стратегии ЕС, а также в проектах и программах безопасности и обороны под руководством Евросоюза».