Новость дня
Пашинян капитулирует и перед Кремлем?

наш комментарий
Фархад Мамедов, автор haqqin.az
16:31 2491

В Армении были сняты связанные с Россией обвинения с оппозиционного мэра Гюмри Вардана Гукасяна. Произошло это вскоре после перевода прокремлевского олигарха-миллиардера Самвела Карапетяна из следственного изолятора под домашний арест.

Особое внимание привлекает совпадение этих решений по времени, поскольку они последовали за встречей премьер-министра Армении Никола Пашиняна с президентом России Владимиром Путиным, состоявшейся 22 декабря прошлого года в Санкт-Петербурге в рамках неформального саммита СНГ.

Хотя официальные детали беседы так и не были обнародованы, череда символических шагов армянских властей в отношении фигур, которых принято считать «людьми Москвы», выглядит далеко не случайной.

Так о чем же говорил Пашинян с Путиным в Петербурге?

Мэр Гюмри Вардан Гукасян, избранный в марте 2025 года при поддержке различных оппозиционных сил, включая сторонников бывших президентов Роберта Кочаряна и Сержа Саргсяна, был арестован 20 октября по обвинению во взяточничестве и коррупции, а уже через неделю ему было предъявлено дополнительное обвинение в призывах к насильственному свержению конституционного строя или нарушению территориальной целостности Республики Армения.

Основанием для этого обвинения стало сделанное в сентябре заявление Гукасяна, в котором он высказал мнение, что Армения могла бы стать частью союза с Россией, аналогичного Европейскому союзу, при сохранении собственной независимой государственности.

1 октября премьер-министр Никол Пашинян публично осудил «заявление Гукасяна против суверенитета Армении» и пообещал «убрать» мэра второго по величине города страны с политической и общественной арены.

Уголовное преследование Гукасяна за высказывания о возможном союзном формате с Россией вызвало резкую реакцию в Москве. Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила тогда, что невозможно не выразить удивление по поводу попыток усмотреть в рассуждениях о преимуществах сотрудничества с Россией призывы к отказу от суверенитета.

Захарова также подчеркнула, что подобная трактовка выглядит особенно странной на фоне многочисленных заявлений армянских общественных деятелей, чиновников и политических лидеров о необходимости вступления в Европейский союз и даже принятия закона о начале соответствующего процесса.

В Москве удивились: а чем ЕАЭС хуже ЕС?

По ее словам, членство в ЕС предполагает существенное ограничение суверенитета, о чем его сторонники говорят открыто, однако при этом ни одного уголовного дела в Армении, связанного с поддержкой европейских устремлений, возбуждено не было.

На этой неделе Следственный комитет Армении сообщил, что Гукасян оправдан по обвинениям, связанным с Россией. При этом правоохранительные органы не стали объяснять причины, по которым решили снять статью, ранее подвергшуюся жесткой критике со стороны Москвы.

Адвокат мэра Гюмри Армаис Айрапетян заявил, что с самого начала это уголовное преследование было абсурдным и необоснованным. По его словам, Гукасян не призывал к отказу от суверенитета Армении, а лишь выразил свое мнение о возможном участии страны в международном союзе, что не может считаться преступлением. Айрапетян отметил, что, по всей видимости, власти в итоге взвесили все за и против и пришли к выводу о недопустимости подобного преследования.

Параллельно развивалась и история с Самвелом Карапетяном, владельцем группы компаний «Ташир», который также обвиняется в преступлении против государства. Он был арестован после публичного выступления в защиту армянского католикоса, которого власти называют «агентом России» и частью так называемой «пятой колонны».

Карапетян вернулся домой и вновь стал головной болью для Пашиняна

Карапетян заявил, что в случае продолжения давления на церковь «они будут защищать ее по своим правилам». Никол Пашинян расценил эти слова как угрозу власти, после чего силовые структуры провели спецоперацию по его задержанию.

Олигарху было предъявлено обвинение в призывах к насильственному захвату власти, а срок его содержания под стражей несколько раз продлевался.

Однако 30 декабря, уже после встречи Путина и Пашиняна, суд согласился изменить меру пресечения и перевести Карапетяна под домашний арест, одновременно запретив ему делать политические заявления.

После своего ареста Карапетян объявил о создании политического движения, намеренного участвовать в парламентских выборах, запланированных на июнь 2026 года. Руководство движением было передано его родственникам.

В совокупности эти шаги позволяют предположить, что накануне выборов Никол Пашинян стремится смягчить напряженность в отношениях с Москвой и готов пойти на определенные компромиссы, ослабляя давление на пророссийские силы внутри страны.

