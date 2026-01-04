В Армении были сняты связанные с Россией обвинения с оппозиционного мэра Гюмри Вардана Гукасяна. Произошло это вскоре после перевода прокремлевского олигарха-миллиардера Самвела Карапетяна из следственного изолятора под домашний арест. Особое внимание привлекает совпадение этих решений по времени, поскольку они последовали за встречей премьер-министра Армении Никола Пашиняна с президентом России Владимиром Путиным, состоявшейся 22 декабря прошлого года в Санкт-Петербурге в рамках неформального саммита СНГ. Хотя официальные детали беседы так и не были обнародованы, череда символических шагов армянских властей в отношении фигур, которых принято считать «людьми Москвы», выглядит далеко не случайной.

Мэр Гюмри Вардан Гукасян, избранный в марте 2025 года при поддержке различных оппозиционных сил, включая сторонников бывших президентов Роберта Кочаряна и Сержа Саргсяна, был арестован 20 октября по обвинению во взяточничестве и коррупции, а уже через неделю ему было предъявлено дополнительное обвинение в призывах к насильственному свержению конституционного строя или нарушению территориальной целостности Республики Армения. Основанием для этого обвинения стало сделанное в сентябре заявление Гукасяна, в котором он высказал мнение, что Армения могла бы стать частью союза с Россией, аналогичного Европейскому союзу, при сохранении собственной независимой государственности. 1 октября премьер-министр Никол Пашинян публично осудил «заявление Гукасяна против суверенитета Армении» и пообещал «убрать» мэра второго по величине города страны с политической и общественной арены. Уголовное преследование Гукасяна за высказывания о возможном союзном формате с Россией вызвало резкую реакцию в Москве. Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила тогда, что невозможно не выразить удивление по поводу попыток усмотреть в рассуждениях о преимуществах сотрудничества с Россией призывы к отказу от суверенитета. Захарова также подчеркнула, что подобная трактовка выглядит особенно странной на фоне многочисленных заявлений армянских общественных деятелей, чиновников и политических лидеров о необходимости вступления в Европейский союз и даже принятия закона о начале соответствующего процесса.

По ее словам, членство в ЕС предполагает существенное ограничение суверенитета, о чем его сторонники говорят открыто, однако при этом ни одного уголовного дела в Армении, связанного с поддержкой европейских устремлений, возбуждено не было. На этой неделе Следственный комитет Армении сообщил, что Гукасян оправдан по обвинениям, связанным с Россией. При этом правоохранительные органы не стали объяснять причины, по которым решили снять статью, ранее подвергшуюся жесткой критике со стороны Москвы. Адвокат мэра Гюмри Армаис Айрапетян заявил, что с самого начала это уголовное преследование было абсурдным и необоснованным. По его словам, Гукасян не призывал к отказу от суверенитета Армении, а лишь выразил свое мнение о возможном участии страны в международном союзе, что не может считаться преступлением. Айрапетян отметил, что, по всей видимости, власти в итоге взвесили все за и против и пришли к выводу о недопустимости подобного преследования. Параллельно развивалась и история с Самвелом Карапетяном, владельцем группы компаний «Ташир», который также обвиняется в преступлении против государства. Он был арестован после публичного выступления в защиту армянского католикоса, которого власти называют «агентом России» и частью так называемой «пятой колонны».