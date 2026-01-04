У Трампа нашелся сторонник

«Речь идет о восстановлении свободы и справедливости в другом регионе мира. По всей Латинской Америке мы наблюдаем исторический сдвиг — страны возвращаются к американской оси и возобновляют связи с Израилем», - сказал премьер.

Нетаньяху также заявил, что его страна солидарна с народом Ирана в связи с протестами, прокатившимися на этой неделе по ряду городов и провинций Ирана.

«Мы солидарны с борьбой иранского народа и его стремлением к свободе и правосудию. Вполне возможно, что мы переживаем момент, когда иранский народ берет свою судьбу в свои руки», - сказал он.