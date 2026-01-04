Французы возмущаются, немцы воздержались

Глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро назвал военную операцию США в Венесуэле «нарушением международного права». Соответствующее заявление он опубликовал в соцсети X.

По его словам, операция, которая привела к захвату президента Венесуэлы Николаса Мадуро, «противоречит принципу неприменения силы, который лежит в основе международного права».

«Никакое прочное политическое решение не может быть навязано извне, суверенные народы сами решают свое будущее», — подчеркнул Барро.

Министр также заявил, что рост числа подобных нарушений со стороны государств, обладающих статусом постоянных членов Совета Безопасности ООН, может иметь серьезные последствия для глобальной безопасности.

«Увеличение числа нарушений этого принципа будет иметь серьезные последствия для мировой безопасности, которые не пощадят никого», — отметил он.

Барро добавил, что Франция, «наученная историей», готовится к этому, однако не в состоянии решить проблему. Он также подтвердил приверженность Парижа Уставу ООН, который, по его словам, должен и впредь служить ориентиром для международных действий государств «всегда и везде».

Канцлер Германии Фридрих Мерц не стал давать оценку ударам США по Венесуэле и отметил, что правовая оценка вмешательства США «требует тщательного рассмотрения». Свою позицию Мерц изложил в соцсети X.

«Правовая оценка вмешательства США сложна и требует тщательного рассмотрения. Международное право остается определяющим фактором. На данном этапе необходимо избегать политической нестабильности в Венесуэле. Цель – упорядоченный переход к избранному правительству», – подчеркнул Мерц.

Также глава европейской дипломатии Кая Каллас призвала США к сдержанности в связи с атакой на Венесуэлу и отметила, что «при любых обстоятельствах должны соблюдаться принципы международного права».

3 января 2026 года США нанесли удары по Венесуэле, а также арестовали президента Николаса Мадуро вместе с его женой и принудительно вывезли их в Соединенные Штаты. Там Мадуро будут судить за руководство наркокартелем Cartel de los Soles и за другие преступления.

Обязанности президента Венесуэлы после ареста Мадуро исполняет вице-президент из правительства Мадуро Делси Родригес.

Также 5 января Совбез ООН проведет экстренное заседание по Венесуэле.