«Апшерон» связал Баку и Анкару на 15 лет

18:03 1475

Азербайджан и Турция подписали долгосрочное соглашение сроком на 15 лет о поставках природного газа с месторождения «Апшерон», расположенного в азербайджанском секторе Каспийского моря. Об этом сообщил министр энергетики и природных ресурсов Турции Алпарслан Байрактар.

«Новое соглашение с Азербайджаном было подписано 2 января 2026 года о поставках 33 млрд кубометров природного газа. Газ будет поставляться с месторождения Апшерон в Каспийском море в объеме 2,25 млрд кубических метров в год в течение 15 лет», — заявил Байрактар в эфире турецкого телеканала 7.

Он уточнил, что практическая реализация договоренностей запланирована с 2029 года и рассчитана до 2040-х годов.

«Используя нашу существующую инфраструктуру, мы будем поставлять этот газ в нашу страну по трубопроводу Баку-Тбилиси-Эрзурум», – заявил глава Минэнерго Турции.

По словам Байрактара, за счет долгосрочных контрактов и курса на диверсификацию Турции удалось обеспечить устойчивость энергоснабжения. Он добавил, что страна намерена и дальше поставлять газ по конкурентоспособным ценам.

Ранее азербайджанский премьер-министр Али Асадов в ходе 12-го заседания Совместной межправкомиссии Азербайджан-Турция сообщил, что Баку и Анкара ведут переговоры о начале экспорта газа с месторождения «Апшерон» в Турцию с 2029 года.

