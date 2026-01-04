«Газпром» надеется на новые контракты с Турцией. Анкаре не очень-то надо

«Газпром» утратил свои позиции на европейском рынке, а поиск новых рынков сбыта не дает результатов, констатирует Le Monde. В 2025 году экспорт российского газа в Европу по трубопроводам рухнул на 44%. Это ничтожно мало по сравнению с объемами экспорта до 2022 года, когда европейским потребителям ежегодно поставлялось 180 млрд кубометров газа.

«Падение экспорта в Европу в 2025 году в основном связано с тем, что Украина закрыла газопровод, проходивший по ее территории», — напоминает Сергей Вакуленко из Фонда Карнеги.

Единственным оставшимся маршрутом для российского газа в Европу, в основном для Венгрии и Словакии, является «Турецкий поток», по которому в 2025 году было транспортировано 18 млрд кубометров газа.

Чтобы восстановиться, «Газпром» теперь рассчитывает на Китай, который стал его крупнейшим экспортным рынком. Однако есть одна проблема: объемы закупок далеко не компенсируют потерю европейского рынка.

В 2025 году Пекин импортировал 38,8 млрд кубометров газа по трубопроводу «Сила Сибири». Благодаря строительству нового трубопровода «Сила Сибири-2» можно было бы добавить еще 50 млрд кубометров, но пока это существует только на бумаге.

Китайская сторона настаивает на покупке российского газа по цене, по которой он продается на внутреннем российском рынке, а именно 51 доллар за 1000 кубометров, — цена, которую «Газпром» с трудом принимает.

Пока что попытки Кремля найти новые рынки сбыта для своего «голубого золота» не увенчались успехом. Проект превращения Турции в распределительный центр российского газа был тихо отменен «Газпромом» летом 2025 года.

Анкара также неохотно подписывает новые долгосрочные соглашения о поставках. Контракты на поставку 22 миллиардов кубометров в год, срок действия которых истекал в 2025 году, были продлены только на один год.