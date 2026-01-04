USD 1.7000
EUR 2.0022
RUB 2.1715
Подписаться на уведомления
Мадуро доставили в Нью-Йорк
Новость дня
Мадуро доставили в Нью-Йорк

«Газпром» надеется на новые контракты с Турцией. Анкаре не очень-то надо

17:49 1062

«Газпром» утратил свои позиции на европейском рынке, а поиск новых рынков сбыта не дает результатов, констатирует Le Monde. В 2025 году экспорт российского газа в Европу по трубопроводам рухнул на 44%. Это ничтожно мало по сравнению с объемами экспорта до 2022 года, когда европейским потребителям ежегодно поставлялось 180 млрд кубометров газа.

«Падение экспорта в Европу в 2025 году в основном связано с тем, что Украина закрыла газопровод, проходивший по ее территории», — напоминает Сергей Вакуленко из Фонда Карнеги.

Единственным оставшимся маршрутом для российского газа в Европу, в основном для Венгрии и Словакии, является «Турецкий поток», по которому в 2025 году было транспортировано 18 млрд кубометров газа.

Чтобы восстановиться, «Газпром» теперь рассчитывает на Китай, который стал его крупнейшим экспортным рынком. Однако есть одна проблема: объемы закупок далеко не компенсируют потерю европейского рынка.

В 2025 году Пекин импортировал 38,8 млрд кубометров газа по трубопроводу «Сила Сибири». Благодаря строительству нового трубопровода «Сила Сибири-2» можно было бы добавить еще 50 млрд кубометров, но пока это существует только на бумаге.

Китайская сторона настаивает на покупке российского газа по цене, по которой он продается на внутреннем российском рынке, а именно 51 доллар за 1000 кубометров, — цена, которую «Газпром» с трудом принимает.

Пока что попытки Кремля найти новые рынки сбыта для своего «голубого золота» не увенчались успехом. Проект превращения Турции в распределительный центр российского газа был тихо отменен «Газпромом» летом 2025 года.

Анкара также неохотно подписывает новые долгосрочные соглашения о поставках. Контракты на поставку 22 миллиардов кубометров в год, срок действия которых истекал в 2025 году, были продлены только на один год.

Баку и Вашингтон сверили часы в оборонной сфере
Баку и Вашингтон сверили часы в оборонной сфере
19:58 191
И Иран горит
И Иран горит персидские мотивы разбираем с легендарным Хасаном Шариатмадари
17:32 3164
Вместо Мадуро не демократия, а военные с наркопартизанами
Вместо Мадуро не демократия, а военные с наркопартизанами продолжение главной темы; все еще актуально
14:02 3343
Как США поймали Мадуро на праздниках
Как США поймали Мадуро на праздниках детали операции от The New York Times
19:30 853
Медведев признал: Трамп умеет жестко защищать интересы США
Медведев признал: Трамп умеет жестко защищать интересы США
19:17 843
Вашингтон готовит нового куратора
Вашингтон готовит нового куратора обновлено 19:00
19:00 8272
Россия наступает, Украина отвечает
Россия наступает, Украина отвечает
18:50 1180
Российское оружие может стать трофеем США
Российское оружие может стать трофеем США Defence Express
18:34 1821
В России взорвался «Камаз» с ракетчиками
В России взорвался «Камаз» с ракетчиками видео
18:25 2447
«Газпром» надеется на новые контракты с Турцией. Анкаре не очень-то надо
«Газпром» надеется на новые контракты с Турцией. Анкаре не очень-то надо
17:49 1063
«Апшерон» связал Баку и Анкару на 15 лет
«Апшерон» связал Баку и Анкару на 15 лет
18:03 1476

ЭТО ВАЖНО

Баку и Вашингтон сверили часы в оборонной сфере
Баку и Вашингтон сверили часы в оборонной сфере
19:58 191
И Иран горит
И Иран горит персидские мотивы разбираем с легендарным Хасаном Шариатмадари
17:32 3164
Вместо Мадуро не демократия, а военные с наркопартизанами
Вместо Мадуро не демократия, а военные с наркопартизанами продолжение главной темы; все еще актуально
14:02 3343
Как США поймали Мадуро на праздниках
Как США поймали Мадуро на праздниках детали операции от The New York Times
19:30 853
Медведев признал: Трамп умеет жестко защищать интересы США
Медведев признал: Трамп умеет жестко защищать интересы США
19:17 843
Вашингтон готовит нового куратора
Вашингтон готовит нового куратора обновлено 19:00
19:00 8272
Россия наступает, Украина отвечает
Россия наступает, Украина отвечает
18:50 1180
Российское оружие может стать трофеем США
Российское оружие может стать трофеем США Defence Express
18:34 1821
В России взорвался «Камаз» с ракетчиками
В России взорвался «Камаз» с ракетчиками видео
18:25 2447
«Газпром» надеется на новые контракты с Турцией. Анкаре не очень-то надо
«Газпром» надеется на новые контракты с Турцией. Анкаре не очень-то надо
17:49 1063
«Апшерон» связал Баку и Анкару на 15 лет
«Апшерон» связал Баку и Анкару на 15 лет
18:03 1476
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться