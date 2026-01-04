Нетаньяху выдвинул Ирану ядерный ультиматум

Ядерные материалы должны быть вывезены за пределы Ирана, а объекты его атомной программы – находиться под полным и постоянным контролем, заявил в воскресенье премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

На заседании Кабинета министров Нетаньяху сообщил, что иранская тематика стала одной из ключевых в ходе его переговоров с президентом США Дональдом Трампом на прошлой неделе.

«Мы подтвердили нашу совместную позицию, согласно которой в Иране не должно быть обогащения урана; также необходимо убрать из Ирана 400 кг обогащенных материалов, обеспечить строгий и подлинный надзор за его объектами», – приводит слова израильского премьера The Times of Israel.

Он также отметил, что в разговоре с Трампом обсуждалась ситуация в секторе Газа. По словам Нетаньяху, американский президент занимает жесткую позицию в вопросе разоружения палестинского движения ХАМАС.

«Других вариантов нет. Это необходимое, фундаментальное условие для выполнения мирного плана Трампа из 20 пунктов», – резюмировал премьер.