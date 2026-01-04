В России взорвался «Камаз» с ракетчиками

USD 1.7000
В городе Кореневске Краснодарского края взорвался «Камаз» с военными 47-й ракетной бригады ВС РФ. Об этом сообщило Главное управление разведки (ГУР) Минобороны Украины в Telegram.

По информации ГУР, инцидент произошел утром 26 декабря 2025 года около 07:40 на подъезде к месту размещения 47-й ракетной бригады 8-й армии Южного военного округа ВС РФ.

«В результате минно-взрывного поражения загорелся военный автомобиль «Камаз», который перевозил личный состав подразделения. Российские военнослужащие понесли потери», – говорится в сообщении.

В ГУР указали, что военнослужащие 47-й ракетной бригады РФ, по утверждению украинской стороны, напрямую причастны к нанесению ракетных ударов по территории Украины, а также к военным преступлениям в отношении гражданского населения.

