Российское оружие может стать трофеем США

США после задержания президента Венесуэлы Николаса Мадуро заявили о готовности временно взять на себя функции управления страной до обеспечения безопасной передачи власти, что может открыть Вашингтону доступ к российским вооружениям. Об этом сообщает Defence Express.

Как указывает издание, в случае появления в Каракасе правительства, ориентированного на Соединенные Штаты, американские военные и специалисты в сфере обороны смогут получить доступ ко всему арсеналу вооруженных сил Венесуэлы.

Речь идет в том числе о российском вооружении, поставлявшемся в страну на протяжении последних лет. Это, по оценке аналитиков, открывает Пентагону возможность детально изучить системы, которые длительное время находились в фокусе внимания американской разведки.

К числу наиболее ценных образцов эксперты относят зенитно-ракетные комплексы С-300ВМ, поставленные Россией в 2013 году в составе двух дивизионов. Кроме того, в октябре 2025 года РФ перебросила в Венесуэлу неустановленное количество комплексов «Панцирь» и «Бук-М2», которые ранее уже состояли на вооружении страны.

При этом часть российских систем противовоздушной обороны могла быть уничтожена в ходе американской операции вблизи Каракаса. На опубликованных видеоматериалах, в частности, зафиксировано поражение как минимум одного зенитно-ракетного комплекса «Бук-М2».

Отдельный интерес для США, по оценкам аналитиков, представляют истребители Су-30МКВ, поставки которых в Венесуэлу начались в 2006 году. В настоящее время на вооружении страны остается 21 такой самолет. Кроме того, американские специалисты могут получить доступ к ракетам класса «воздух-воздух» Р-77, которые считаются одними из самых современных в российском арсенале.

Помимо этого, потенциальное внимание США может быть обращено на 300-мм реактивные системы залпового огня «Смерч», иранские разведывательно-ударные беспилотники Mohajer-6, а также китайские амфибийные боевые машины пехоты VN-16.

Как отмечается, новое руководство Венесуэлы будет вынуждено решать вопрос дальнейшей эксплуатации значительного парка бронетехники и артиллерийских систем российского производства, обслуживание которых без участия специалистов из РФ представляет серьезные сложности. Часть этого вооружения со временем может быть списана, реализована третьим странам или утратить боеспособность. При этом Вашингтон, вероятно, заинтересован в поэтапном разоружении одной из наиболее мощных армий Южной Америки и переводе страны на американские системы вооружений.