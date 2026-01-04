Россия наступает, Украина отвечает

USD 1.7000
Российские войска на Лиманском направлении пытаются обойти позиции ВСУ и выйти непосредственно к городу, при этом для украинской стороны ситуация осложняется значительными зонами боевой неопределенности и активными применением беспилотников. Об этом сообщил РБК-Украина со ссылкой на начальника управления коммуникаций Группировки объединенных сил Виктора Трегубова.

«Российская армия продолжает попытки инфильтрации в Лиман, одновременно пытаясь обойти украинские позиции вокруг города», — сообщил Трегубов.

Он пояснил, что на Лиманском направлении обе стороны испытывают серьезные трудности с логистикой, что связано с обширными участками так называемой «серой зоны» и активным применением беспилотных летательных аппаратов, существенно осложняющих перемещение сил и снабжение.

«С логистикой на Лиманском направлении есть проблемы для обеих сторон. Там большой «серяк» («серая зона»), значительно больше, чем кажется на карте. Из-за активного проникновения БПЛА любая логистическая операция – это отдельная сложность», – отметил Трегубов.

По его оценке, особый интерес для россиян представляет выход с северного фланга в направлении Славянско-Краматорской агломерации, в связи с чем данный участок фронта остается в состоянии постоянного напряжения.

«Здесь уже все идет в ход, им это очень интересно, им очень интересен выход с северной стороны на Славянско-Краматорскую агломерацию, поэтому это направление у них постоянно напряженное…» – отметил Трегубов, добавив, что российские подразделения встречают решительный отпор.

