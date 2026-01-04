USD 1.7000
EUR 2.0022
RUB 2.1715
Мадуро доставили в Нью-Йорк
Мадуро доставили в Нью-Йорк

Медведев признал: Трамп умеет жестко защищать интересы США

Действия президента США Дональда Трампа в отношении Венесуэлы носят противоправный характер, однако при этом отличаются определенной логикой, поскольку во всех сферах он последовательно отстаивает интересы своей страны. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, отвечая на вопросы ТАСС.

«Надо признать, что, несмотря на очевидную противоправность поведения Трампа, в определенной последовательности ему не откажешь. Он с командой весьма жестко отстаивает национальные интересы своей страны», – отметил он.

В качестве примеров он указал на традиционное восприятие Латинской Америки как «заднего двора США», а также на стремление Вашингтона получить доступ к природным ресурсам других стран. Причем, продолжил Медведев, эту позицию придумал отнюдь не нынешний президент США, а является давней традицией американской политики.

«Главная мотивация дядьки Сэма всегда была проста: чужие запасы. Достаточно вспомнить злую и циничную тетку Олбрайт, которая без стеснения говорила о том, что несправедливо, что России достались такие богатства. Значит, надо переделить их. Как и с редкоземельными материалами в Украине. Именно о них сразу вспомнил Трамп», – добавил зампред Совбеза РФ. 

