USD 1.7000
EUR 2.0022
RUB 2.1715
Подписаться на уведомления
Мадуро доставили в Нью-Йорк
Новость дня
Мадуро доставили в Нью-Йорк

Как США поймали Мадуро на праздниках

детали операции от The New York Times
19:30 866

Проведение операции «Абсолютная решимость» (Absolute Resolve) по захвату президента Венесуэлы Николаса Мадуро было намеренно приурочено к рождественским и новогодним праздникам: организаторы исходили из того, что в этот период значительная часть венесуэльских чиновников и военнослужащих находилась бы в отпусках или увольнениях. Об этом сообщила газета The New York Times со ссылкой на источники.

Как сообщает издание, первоначально президент США Дональд Трамп рассматривал 25 декабря 2025 года как возможную дату начала операции. Окончательный выбор момента, однако, был передан на усмотрение Пентагона и спецслужб, поскольку требовалась не только полная готовность сил, но и благоприятная метеообстановка.

Решающим фактором стали нестандартные для этого региона погодные условия. Каракас расположен примерно в десяти градусах севернее экватора, где зима, как правило, сухая и теплая, однако неблагоприятная обстановка вынудила перенести операцию «Абсолютная решимость» на 2026 год. По данным NYT, в пятницу, 2 января, аналитики сообщили, что погода стабилизировалась и на ближайшие дни открылось «окно возможностей».

В тот же день было принято предварительное решение о старте операции. В течение следующих часов организаторы продолжали мониторинг сразу по двум направлениям: изменения погоды и перемещения Мадуро. Для успеха операции было принципиально важно, чтобы президент Венесуэлы, регулярно менявший место пребывания, остался именно в той резиденции, штурм которой отрабатывался спецназом.

Около 22:30 2 января спецслужбы и военные обратились к Трампу за окончательным разрешением. Президент США, находившийся в своей резиденции Мар-а-Лаго во Флориде, санкционировал начало операции.

Действия начались с масштабной кибератаки, в результате которой значительная часть Каракаса оказалась обесточена. Это позволило более чем 150 самолетам, беспилотникам и вертолетам скрытно приблизиться к погруженному во тьму городу. После этого последовали удары по радиолокационным станциям, объектам связи и позициям ПВО, что обеспечило коридор для вертолетов с десантом.

Как подчеркивает NYT, фактор внезапности был достигнут в полной мере: до первых взрывов о начале операции не знали ни жители Каракаса, ни сам Мадуро. Тем не менее при приближении вертолетов 160-го авиационного полка специальных операций армии США по ним был открыт огонь. Один из вертолетов получил повреждения, несколько военнослужащих были ранены.

Несмотря на это, операция продолжилась. По информации источников NYT, с момента высадки спецназу потребовалось около пяти минут, чтобы захватить Мадуро. Участие специально подготовленного переговорщика ФБР не понадобилось – предполагалось, что он будет задействован, если президент Венесуэлы укроется в защищенном бункере.

Задержанного Мадуро вместе с супругой доставили на вертолете на авианосец «Иводзима». Затем его переправили на американскую военную базу в Гуантанамо на Кубе, а оттуда – на военный аэродром на Манхэттене.

Операция «Абсолютная решимость» была завершена, однако Трамп дал понять, что не исключает повторных действий. «Мы готовы провести вторую, гораздо более масштабную атаку, если потребуется... На самом деле мы предполагали, что потребуется вторая волна, но теперь, вероятно, она не нужна. Первая атака была настолько успешной, что, вероятно, нам не придется проводить вторую, но мы готовы», – заявил президент США.

Баку и Вашингтон сверили часы в оборонной сфере
Баку и Вашингтон сверили часы в оборонной сфере
19:58 205
И Иран горит
И Иран горит персидские мотивы разбираем с легендарным Хасаном Шариатмадари
17:32 3175
Вместо Мадуро не демократия, а военные с наркопартизанами
Вместо Мадуро не демократия, а военные с наркопартизанами продолжение главной темы; все еще актуально
14:02 3349
Как США поймали Мадуро на праздниках
Как США поймали Мадуро на праздниках детали операции от The New York Times
19:30 867
Медведев признал: Трамп умеет жестко защищать интересы США
Медведев признал: Трамп умеет жестко защищать интересы США
19:17 858
Вашингтон готовит нового куратора
Вашингтон готовит нового куратора обновлено 19:00
19:00 8280
Россия наступает, Украина отвечает
Россия наступает, Украина отвечает
18:50 1186
Российское оружие может стать трофеем США
Российское оружие может стать трофеем США Defence Express
18:34 1831
В России взорвался «Камаз» с ракетчиками
В России взорвался «Камаз» с ракетчиками видео
18:25 2460
«Газпром» надеется на новые контракты с Турцией. Анкаре не очень-то надо
«Газпром» надеется на новые контракты с Турцией. Анкаре не очень-то надо
17:49 1065
«Апшерон» связал Баку и Анкару на 15 лет
«Апшерон» связал Баку и Анкару на 15 лет
18:03 1481

ЭТО ВАЖНО

Баку и Вашингтон сверили часы в оборонной сфере
Баку и Вашингтон сверили часы в оборонной сфере
19:58 205
И Иран горит
И Иран горит персидские мотивы разбираем с легендарным Хасаном Шариатмадари
17:32 3175
Вместо Мадуро не демократия, а военные с наркопартизанами
Вместо Мадуро не демократия, а военные с наркопартизанами продолжение главной темы; все еще актуально
14:02 3349
Как США поймали Мадуро на праздниках
Как США поймали Мадуро на праздниках детали операции от The New York Times
19:30 867
Медведев признал: Трамп умеет жестко защищать интересы США
Медведев признал: Трамп умеет жестко защищать интересы США
19:17 858
Вашингтон готовит нового куратора
Вашингтон готовит нового куратора обновлено 19:00
19:00 8280
Россия наступает, Украина отвечает
Россия наступает, Украина отвечает
18:50 1186
Российское оружие может стать трофеем США
Российское оружие может стать трофеем США Defence Express
18:34 1831
В России взорвался «Камаз» с ракетчиками
В России взорвался «Камаз» с ракетчиками видео
18:25 2460
«Газпром» надеется на новые контракты с Турцией. Анкаре не очень-то надо
«Газпром» надеется на новые контракты с Турцией. Анкаре не очень-то надо
17:49 1065
«Апшерон» связал Баку и Анкару на 15 лет
«Апшерон» связал Баку и Анкару на 15 лет
18:03 1481
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться