Как США поймали Мадуро на праздниках

Проведение операции «Абсолютная решимость» (Absolute Resolve) по захвату президента Венесуэлы Николаса Мадуро было намеренно приурочено к рождественским и новогодним праздникам: организаторы исходили из того, что в этот период значительная часть венесуэльских чиновников и военнослужащих находилась бы в отпусках или увольнениях. Об этом сообщила газета The New York Times со ссылкой на источники.

Как сообщает издание, первоначально президент США Дональд Трамп рассматривал 25 декабря 2025 года как возможную дату начала операции. Окончательный выбор момента, однако, был передан на усмотрение Пентагона и спецслужб, поскольку требовалась не только полная готовность сил, но и благоприятная метеообстановка.

Решающим фактором стали нестандартные для этого региона погодные условия. Каракас расположен примерно в десяти градусах севернее экватора, где зима, как правило, сухая и теплая, однако неблагоприятная обстановка вынудила перенести операцию «Абсолютная решимость» на 2026 год. По данным NYT, в пятницу, 2 января, аналитики сообщили, что погода стабилизировалась и на ближайшие дни открылось «окно возможностей».

В тот же день было принято предварительное решение о старте операции. В течение следующих часов организаторы продолжали мониторинг сразу по двум направлениям: изменения погоды и перемещения Мадуро. Для успеха операции было принципиально важно, чтобы президент Венесуэлы, регулярно менявший место пребывания, остался именно в той резиденции, штурм которой отрабатывался спецназом.

Около 22:30 2 января спецслужбы и военные обратились к Трампу за окончательным разрешением. Президент США, находившийся в своей резиденции Мар-а-Лаго во Флориде, санкционировал начало операции.

Действия начались с масштабной кибератаки, в результате которой значительная часть Каракаса оказалась обесточена. Это позволило более чем 150 самолетам, беспилотникам и вертолетам скрытно приблизиться к погруженному во тьму городу. После этого последовали удары по радиолокационным станциям, объектам связи и позициям ПВО, что обеспечило коридор для вертолетов с десантом.

Как подчеркивает NYT, фактор внезапности был достигнут в полной мере: до первых взрывов о начале операции не знали ни жители Каракаса, ни сам Мадуро. Тем не менее при приближении вертолетов 160-го авиационного полка специальных операций армии США по ним был открыт огонь. Один из вертолетов получил повреждения, несколько военнослужащих были ранены.

Несмотря на это, операция продолжилась. По информации источников NYT, с момента высадки спецназу потребовалось около пяти минут, чтобы захватить Мадуро. Участие специально подготовленного переговорщика ФБР не понадобилось – предполагалось, что он будет задействован, если президент Венесуэлы укроется в защищенном бункере.

Задержанного Мадуро вместе с супругой доставили на вертолете на авианосец «Иводзима». Затем его переправили на американскую военную базу в Гуантанамо на Кубе, а оттуда – на военный аэродром на Манхэттене.

Операция «Абсолютная решимость» была завершена, однако Трамп дал понять, что не исключает повторных действий. «Мы готовы провести вторую, гораздо более масштабную атаку, если потребуется... На самом деле мы предполагали, что потребуется вторая волна, но теперь, вероятно, она не нужна. Первая атака была настолько успешной, что, вероятно, нам не придется проводить вторую, но мы готовы», – заявил президент США.