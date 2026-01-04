USD 1.7000
EUR 2.0022
RUB 2.1715
Мадуро доставили в Нью-Йорк
Мадуро доставили в Нью-Йорк

Алиев американцам о 907-й поправке и Зангезурском коридоре

19:32 1028

Президент Азербайджана Ильхам Алиев 4 января принял делегацию из США, сообщает официальный сайт главы государства.

В состав делегации вошли член комитета Сената США по вооруженным силам, сенатор-республиканец от Оклахомы Марквейн Маллин, член Палаты представителей и председатель комитета этой структуры по доходам, республиканец от Миссури Джейсон Смит, член Палаты представителей и комитета этой структуры по вооруженным силам, республиканец от Техаса Ронни Джексон, член Палаты представителей и комитета этой структуры по доходам, демократ от Калифорнии Джимми Панетта.

Гости передали главе государства поздравления по случаю достижений в продвижении мирной повестки между Азербайджаном и Арменией, достигнутых в Вашингтоне в августе прошлого года.

Алиев поблагодарил за поздравления.

Отметив историческую значимость достигнутых договоренностей, глава государства особо подчеркнул роль президента США Дональда Трампа в этом вопросе. Президент Азербайджана заявил, что наша страна и впредь будет продолжать усилия для продвижения региональной мирной повестки.

Глава государства сообщил, что между Азербайджаном и Арменией уже установлены торговые отношения, подчеркнув в этой связи экспорт азербайджанских нефтепродуктов в Армению, а также осуществление экспорта пшеницы из Казахстана и России в Армению через территорию Азербайджана. Алиев выразил надежду на то, что коридор TRIPP создаст новые возможности с точки зрения региональных транспортных связей.

Глава государства отметил, что «несправедливая 907-я поправка к «Акту в поддержку свободы» не соответствует сути сегодняшнего развития отношений между странами». Алиев высоко оценил приостановку действия этой поправки президентом США Дональдом Трампом и выразил надежду, что члены Конгресса и впредь будут прилагать усилия для ее полной отмены.

В ходе беседы, как сообщается, состоялся обмен мнениями о перспективах сотрудничества между законодательными органами двух стран.

