Мадуро доставили в Нью-Йорк
Мадуро доставили в Нью-Йорк

Опасная находка возле синагоги в Вене

19:39 331

Гранату обнаружили возле синагоги на улице Темпельгассе в венском районе Леопольдштадт, сообщили агентству APA (Agence de Presse Africaine) в полиции австрийской столицы.

По информации правоохранительных органов, взрывное устройство находилось в сумке, оставленной в подъезде дома, расположенного напротив синагоги. «Граната была изъята и вывезена саперной службой для изучения», – сообщили в полиции.

Как уточняется, сумку с гранатой обнаружил сотрудник синагоги, после чего незамедлительно обратился в полицию. На место прибыли саперы, которые изъяли устройство и вывезли его. В настоящее время проводится проверка, в том числе устанавливается, может ли граната относиться к периоду Второй мировой войны.

В полиции также отметили, что накануне каких-либо угроз в адрес сотрудников синагоги не поступало. Записок или иных признаков, указывающих на возможную цель оставления гранаты рядом со зданием, обнаружено не было.

В связи с тем, что инцидент произошел в непосредственной близости от религиозного объекта, информация о случившемся была передана в Управление государственной безопасности и разведки (DSN).

Баку и Вашингтон сверили часы в оборонной сфере
Баку и Вашингтон сверили часы в оборонной сфере
19:58 208
И Иран горит
И Иран горит персидские мотивы разбираем с легендарным Хасаном Шариатмадари
17:32 3178
Вместо Мадуро не демократия, а военные с наркопартизанами
Вместо Мадуро не демократия, а военные с наркопартизанами продолжение главной темы; все еще актуально
14:02 3349
Как США поймали Мадуро на праздниках
Как США поймали Мадуро на праздниках детали операции от The New York Times
19:30 869
Медведев признал: Трамп умеет жестко защищать интересы США
Медведев признал: Трамп умеет жестко защищать интересы США
19:17 859
Вашингтон готовит нового куратора
Вашингтон готовит нового куратора обновлено 19:00
19:00 8283
Россия наступает, Украина отвечает
Россия наступает, Украина отвечает
18:50 1188
Российское оружие может стать трофеем США
Российское оружие может стать трофеем США Defence Express
18:34 1834
В России взорвался «Камаз» с ракетчиками
В России взорвался «Камаз» с ракетчиками видео
18:25 2464
«Газпром» надеется на новые контракты с Турцией. Анкаре не очень-то надо
«Газпром» надеется на новые контракты с Турцией. Анкаре не очень-то надо
17:49 1066
«Апшерон» связал Баку и Анкару на 15 лет
«Апшерон» связал Баку и Анкару на 15 лет
18:03 1484

