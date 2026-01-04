Опасная находка возле синагоги в Вене

По информации правоохранительных органов, взрывное устройство находилось в сумке, оставленной в подъезде дома, расположенного напротив синагоги. «Граната была изъята и вывезена саперной службой для изучения», – сообщили в полиции.

Как уточняется, сумку с гранатой обнаружил сотрудник синагоги, после чего незамедлительно обратился в полицию. На место прибыли саперы, которые изъяли устройство и вывезли его. В настоящее время проводится проверка, в том числе устанавливается, может ли граната относиться к периоду Второй мировой войны.

В полиции также отметили, что накануне каких-либо угроз в адрес сотрудников синагоги не поступало. Записок или иных признаков, указывающих на возможную цель оставления гранаты рядом со зданием, обнаружено не было.

В связи с тем, что инцидент произошел в непосредственной близости от религиозного объекта, информация о случившемся была передана в Управление государственной безопасности и разведки (DSN).