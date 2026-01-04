USD 1.7000
Мадуро доставили в Нью-Йорк
Мадуро доставили в Нью-Йорк

Баку и Вашингтон сверили часы в оборонной сфере

Министр обороны Азербайджана Закир Гасанов 4 января провел в Баку встречу с членом Комитета по вооруженным силам Сената США Маркуэйном Маллином и рядом сотрудников Палаты представителей Конгресса, сообщили в пресс-службе Минобороны АР.

В ходе переговоров, прошедших в оборонном ведомстве республики, Гасанов положительно оценил нынешний уровень азербайджано-американского взаимодействия, подчеркнув его особую значимость для обеих сторон.

Со своей стороны Маллин отметил, что регулярные контакты и визиты в различных форматах способствуют углублению двусторонних связей и повышают эффективность сотрудничества между Баку и Вашингтоном.

И Иран горит персидские мотивы разбираем с легендарным Хасаном Шариатмадари
Вместо Мадуро не демократия, а военные с наркопартизанами продолжение главной темы; все еще актуально
Как США поймали Мадуро на праздниках детали операции от The New York Times
Медведев признал: Трамп умеет жестко защищать интересы США
Вашингтон готовит нового куратора
Россия наступает, Украина отвечает
Российское оружие может стать трофеем США Defence Express
В России взорвался «Камаз» с ракетчиками видео
«Газпром» надеется на новые контракты с Турцией. Анкаре не очень-то надо
«Апшерон» связал Баку и Анкару на 15 лет
