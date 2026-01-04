ОПЕК+ сохраняет уровни нефтедобычи

Министры восьми стран ОПЕК+ по итогам заседания подтвердили намерение сохранить в первом квартале предельные уровни нефтедобычи на отметках декабря 2025 года, следует из коммюнике организации, передает «Коммерсант».

«Восемь стран-участниц 2 ноября 2025 года подтвердили свое решение приостановить поэтапное увеличение объемов производства в феврале и марте 2026 года в связи с сезонными колебаниями», – указано в сообщении.

В начале ноября министры восьми стран ОПЕК+ также договорились об увеличении совокупных квот на добычу нефти в декабре на 137 тыс. баррелей в сутки (б/с).

Согласно действующим договоренностям, предельный уровень нефтедобычи России в первом квартале 2026 года установлен на отметке 9,57 млн б/с, Саудовской Аравии — 10,103 млн б/с, Ирака — 4,273 млн б/с, Объединенных Арабских Эмиратов — 3,411 млн б/с, Кувейта — 2,580 млн б/с, Казахстана — 1,569 млн б/с, Алжира — 971 тыс. б/с и Омана — 811 тыс. б/с без учета графика компенсаций.