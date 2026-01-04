Зеленский сменил главу погранслужбы Украины

«Первому заместителю председателя Государственной пограничной службы Украины Вавринюку Валерию Павловичу временно исполнять обязанности председателя Государственной пограничной службы Украины», – сказано в указе, опубликованном на сайте украинского президента.

Другим своим распоряжением Зеленский уволил Сергея Дейнека с должности главы ГПСУ.

Также президент Украины заявил, что уже провел собеседования с претендентами на руководящие посты в пяти областных военных администрациях. По его словам, кадровые решения будут оформлены в ближайшее время.

«В ближайшее время будут назначения: Винницкая, Днепровская, Полтавская, Тернопольская и Черновицкая области. Спасибо руководителям, которые работали на соответствующих должностях. Фамилии новых руководителей будут по завершении формальных процедур по подготовке назначений», – сообщил глава украинского государства в Telegram.