Зеленский сменил главу погранслужбы Украины

20:42 708

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Валерия Вавринюка временным главой Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ). Об этом сообщает РБК-Украина.

Заместитель председателя ГПСУ Валерий Вавринюк

«Первому заместителю председателя Государственной пограничной службы Украины Вавринюку Валерию Павловичу временно исполнять обязанности председателя Государственной пограничной службы Украины», – сказано в указе, опубликованном на сайте украинского президента.

Другим своим распоряжением Зеленский уволил Сергея Дейнека с должности главы ГПСУ.

Также президент Украины заявил, что уже провел собеседования с претендентами на руководящие посты в пяти областных военных администрациях. По его словам, кадровые решения будут оформлены в ближайшее время.

«В ближайшее время будут назначения: Винницкая, Днепровская, Полтавская, Тернопольская и Черновицкая области. Спасибо руководителям, которые работали на соответствующих должностях. Фамилии новых руководителей будут по завершении формальных процедур по подготовке назначений», – сообщил глава украинского государства в Telegram.

Алиев американцам о 907-й поправке и Зангезурском коридоре
Алиев американцам о 907-й поправке и Зангезурском коридоре фото
19:32 3472
Турецкая компания продает Азербайджану самолеты Hurkus‑II… и переходит ко второй фазе проекта модернизации Су‑25 «Лачин»
Турецкая компания продает Азербайджану самолеты Hurkus‑II… и переходит ко второй фазе проекта модернизации Су‑25 «Лачин» все еще актуально
14:51 4212
Перебили охрану Мадуро
Перебили охрану Мадуро
20:58 2145
Протесты в Иране: силовики разгоняют торговцев в центре Тегерана
Протесты в Иране: силовики разгоняют торговцев в центре Тегерана ВИДЕО
21:15 1028
Баку и Вашингтон сверили часы
Баку и Вашингтон сверили часы
19:58 1807
И Иран горит
И Иран горит персидские мотивы разбираем с легендарным Хасаном Шариатмадари
17:32 4691
Вместо Мадуро не демократия, а военные с наркопартизанами
Вместо Мадуро не демократия, а военные с наркопартизанами продолжение главной темы; все еще актуально
14:02 3817
Как США поймали Мадуро на праздниках
Как США поймали Мадуро на праздниках детали операции от The New York Times
19:30 2736
Трамп привел Медведева в восторг
Трамп привел Медведева в восторг
19:17 3103
Рубио ведет переговоры с людьми Мадуро
Рубио ведет переговоры с людьми Мадуро обновлено 22:02
22:02 9603
Россия наступает, Украина отвечает
Россия наступает, Украина отвечает
18:50 2272

