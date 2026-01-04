Перебили охрану Мадуро

Министр обороны Венесуэлы Владимир Падрино Лопес заявил, что в ходе похищения президента страны Николаса Мадуро американские военные убили значительную часть его охраны.

«Национальные вооруженные силы решительно отвергают трусливое похищение гражданина Николаса Мадуро, конституционного президента Боливарианской Республики Венесуэла, нашего главнокомандующего, а также его жены, первой леди, доктора Силии Флорес де Мадуро. Это преступление было совершено в субботу, 3 января 2026 года, после хладнокровного убийства значительной части его команды безопасности – солдат и невинных граждан, среди которых были и мужчины, и женщины», – сказал министр обороны в обращении, которое транслировалось в эфире телеканала Telesur.

Лопес указал, что армия Венесуэлы гарантировала сохранение демократического порядка и продолжит делать это.

Министр также сообщил, что Национальная ассамблея (парламент) страны возобновит работу в нормальном режиме 5 января.

«5 января мы станем свидетелями… начала работы Национальной ассамблеи на следующий конституционный период. И уже сейчас мы приветствуем это событие», – заявил он.