Протесты в Иране: силовики разгоняют торговцев в центре Тегерана

Иранские силовики в воскресенье применили слезоточивый газ и вступили в столкновения с торговцами и протестующими в центре Тегерана на фоне попыток властей возобновить работу крупных торговых центров после нескольких дней закрытия. Об этом сообщает Iran International.

Как сообщили очевидцы, сотрудники силовых структур, развернутые в торговом центре Alaeddin и молле Charsou, применили слезоточивый газ и вступили в конфронтацию с владельцами магазинов, ранее отказавшимися открывать торговые точки.

Также отмечается, что вдоль улицы Джоумхури – одной из ключевых торговых магистралей в центре иранской столицы – были развернуты мобильные подразделения сил безопасности на мотоциклах.

Местные телеграм-каналы сообщили, что часть торговцев была вынуждена возобновить работу своих магазинов на территории тегеранского базара на фоне масштабного присутствия силовиков.

Наряду с этим, в воскресенье в различных районах Ирана были зафиксированы перебои в работе интернета.

