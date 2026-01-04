Протесты в Иране: силовики разгоняют торговцев в центре Тегерана

Иранские силовики в воскресенье применили слезоточивый газ и вступили в столкновения с торговцами и протестующими в центре Тегерана на фоне попыток властей возобновить работу крупных торговых центров после нескольких дней закрытия. Об этом сообщает Iran International.
Как сообщили очевидцы, сотрудники силовых структур, развернутые в торговом центре Alaeddin и молле Charsou, применили слезоточивый газ и вступили в конфронтацию с владельцами магазинов, ранее отказавшимися открывать торговые точки.
Также отмечается, что вдоль улицы Джоумхури – одной из ключевых торговых магистралей в центре иранской столицы – были развернуты мобильные подразделения сил безопасности на мотоциклах.
Местные телеграм-каналы сообщили, что часть торговцев была вынуждена возобновить работу своих магазинов на территории тегеранского базара на фоне масштабного присутствия силовиков.
Наряду с этим, в воскресенье в различных районах Ирана были зафиксированы перебои в работе интернета.
ویدیوی رسیده به ایراناینترنشنال، حمله ماموران سرکوب را به پاساژ علاءالدین تهران و شلیک گاز اشکآور به سمت کاسبان در یکشنبه ۱۴ دی نشان میدهد. pic.twitter.com/Ts7rdJN3Dl— ايران اينترنشنال (@IranIntl) January 4, 2026