USD 1.7000
EUR 2.0022
RUB 2.1715
Подписаться на уведомления
Мадуро доставили в Нью-Йорк
Новость дня
Мадуро доставили в Нью-Йорк

Попытка наступления сорвалась: ВС РФ укрепляются в приграничье Сумщины

21:27 631

Российские войска продолжают усиливать позиции в селе Грабовское Сумской области, дистанционно минируя подступы к населенному пункту с целью недопущения контратак Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил начальник Управления коммуникаций группировки объединенных сил Виктор Трегубов в эфире «Суспільного».

«Россияне туда влезли, проводят дистанционное минирование, чтобы предотвратить контратаки украинцев. Мне кажется, что они планировали идти дальше, наступать на Сумщину, но не получилось. Поэтому они создают из Грабовского такой небольшой форпост. Хотя он действительно непосредственно на границе», – отметил начальник управления.

Как уточнил Трегубов, российские подразделения также предпринимали попытки «прощупать» другие участки границы в Сумской области, в том числе на значительном удалении от Грабовского. Так, около двух недель назад были зафиксированы действия на южном участке сумского приграничья, однако попытки российской армии были безуспешны.

Он добавил, что в Грабовском по-прежнему находится до 100 российских военнослужащих. В основном они укрываются в домах местных жителей и используют населенный пункт как площадку для запусков FPV-дронов по украинским позициям. По оценке Трегубова, российская сторона рассчитывает превратить поселок в опорный пункт.

Алиев американцам о 907-й поправке и Зангезурском коридоре
Алиев американцам о 907-й поправке и Зангезурском коридоре фото
19:32 3477
Турецкая компания продает Азербайджану самолеты Hurkus‑II… и переходит ко второй фазе проекта модернизации Су‑25 «Лачин»
Турецкая компания продает Азербайджану самолеты Hurkus‑II… и переходит ко второй фазе проекта модернизации Су‑25 «Лачин» все еще актуально
14:51 4212
Перебили охрану Мадуро
Перебили охрану Мадуро
20:58 2158
Протесты в Иране: силовики разгоняют торговцев в центре Тегерана
Протесты в Иране: силовики разгоняют торговцев в центре Тегерана ВИДЕО
21:15 1032
Баку и Вашингтон сверили часы
Баку и Вашингтон сверили часы
19:58 1808
И Иран горит
И Иран горит персидские мотивы разбираем с легендарным Хасаном Шариатмадари
17:32 4695
Вместо Мадуро не демократия, а военные с наркопартизанами
Вместо Мадуро не демократия, а военные с наркопартизанами продолжение главной темы; все еще актуально
14:02 3817
Как США поймали Мадуро на праздниках
Как США поймали Мадуро на праздниках детали операции от The New York Times
19:30 2737
Трамп привел Медведева в восторг
Трамп привел Медведева в восторг
19:17 3109
Рубио ведет переговоры с людьми Мадуро
Рубио ведет переговоры с людьми Мадуро обновлено 22:02
22:02 9607
Россия наступает, Украина отвечает
Россия наступает, Украина отвечает
18:50 2273

ЭТО ВАЖНО

Алиев американцам о 907-й поправке и Зангезурском коридоре
Алиев американцам о 907-й поправке и Зангезурском коридоре фото
19:32 3477
Турецкая компания продает Азербайджану самолеты Hurkus‑II… и переходит ко второй фазе проекта модернизации Су‑25 «Лачин»
Турецкая компания продает Азербайджану самолеты Hurkus‑II… и переходит ко второй фазе проекта модернизации Су‑25 «Лачин» все еще актуально
14:51 4212
Перебили охрану Мадуро
Перебили охрану Мадуро
20:58 2158
Протесты в Иране: силовики разгоняют торговцев в центре Тегерана
Протесты в Иране: силовики разгоняют торговцев в центре Тегерана ВИДЕО
21:15 1032
Баку и Вашингтон сверили часы
Баку и Вашингтон сверили часы
19:58 1808
И Иран горит
И Иран горит персидские мотивы разбираем с легендарным Хасаном Шариатмадари
17:32 4695
Вместо Мадуро не демократия, а военные с наркопартизанами
Вместо Мадуро не демократия, а военные с наркопартизанами продолжение главной темы; все еще актуально
14:02 3817
Как США поймали Мадуро на праздниках
Как США поймали Мадуро на праздниках детали операции от The New York Times
19:30 2737
Трамп привел Медведева в восторг
Трамп привел Медведева в восторг
19:17 3109
Рубио ведет переговоры с людьми Мадуро
Рубио ведет переговоры с людьми Мадуро обновлено 22:02
22:02 9607
Россия наступает, Украина отвечает
Россия наступает, Украина отвечает
18:50 2273
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться