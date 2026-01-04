Попытка наступления сорвалась: ВС РФ укрепляются в приграничье Сумщины

Российские войска продолжают усиливать позиции в селе Грабовское Сумской области, дистанционно минируя подступы к населенному пункту с целью недопущения контратак Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил начальник Управления коммуникаций группировки объединенных сил Виктор Трегубов в эфире «Суспільного».

«Россияне туда влезли, проводят дистанционное минирование, чтобы предотвратить контратаки украинцев. Мне кажется, что они планировали идти дальше, наступать на Сумщину, но не получилось. Поэтому они создают из Грабовского такой небольшой форпост. Хотя он действительно непосредственно на границе», – отметил начальник управления.

Как уточнил Трегубов, российские подразделения также предпринимали попытки «прощупать» другие участки границы в Сумской области, в том числе на значительном удалении от Грабовского. Так, около двух недель назад были зафиксированы действия на южном участке сумского приграничья, однако попытки российской армии были безуспешны.

Он добавил, что в Грабовском по-прежнему находится до 100 российских военнослужащих. В основном они укрываются в домах местных жителей и используют населенный пункт как площадку для запусков FPV-дронов по украинским позициям. По оценке Трегубова, российская сторона рассчитывает превратить поселок в опорный пункт.