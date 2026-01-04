USD 1.7000
Мадуро доставили в Нью-Йорк
Мадуро доставили в Нью-Йорк

В Украине воздушная тревога

21:38 338

Вечером в воскресенье по всей Украине была объявлена воздушная тревога после сообщения о взлете истребителя МиГ-31К – носителя аэробаллистических ракет «Кинжал», передает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Киевской городской военной администрации.

«В столице объявлена воздушная тревога из-за взлета российского МиГ-31К, носителя аэробаллистической ракеты «Кинжал». Просим всех жителей столицы немедленно направляться в ближайшие укрытия и оставаться там до завершения тревоги», – говорится в сообщении.

В то же время информацию о ракетной опасности для Украины подтвердили в Воздушных силах ВСУ.

Алиев американцам о 907-й поправке и Зангезурском коридоре
Алиев американцам о 907-й поправке и Зангезурском коридоре фото
19:32 3480
Турецкая компания продает Азербайджану самолеты Hurkus‑II… и переходит ко второй фазе проекта модернизации Су‑25 «Лачин»
Турецкая компания продает Азербайджану самолеты Hurkus‑II… и переходит ко второй фазе проекта модернизации Су‑25 «Лачин» все еще актуально
14:51 4212
Перебили охрану Мадуро
Перебили охрану Мадуро
20:58 2161
Протесты в Иране: силовики разгоняют торговцев в центре Тегерана
Протесты в Иране: силовики разгоняют торговцев в центре Тегерана ВИДЕО
21:15 1035
Баку и Вашингтон сверили часы
Баку и Вашингтон сверили часы
19:58 1809
И Иран горит
И Иран горит персидские мотивы разбираем с легендарным Хасаном Шариатмадари
17:32 4697
Вместо Мадуро не демократия, а военные с наркопартизанами
Вместо Мадуро не демократия, а военные с наркопартизанами продолжение главной темы; все еще актуально
14:02 3817
Как США поймали Мадуро на праздниках
Как США поймали Мадуро на праздниках детали операции от The New York Times
19:30 2737
Трамп привел Медведева в восторг
Трамп привел Медведева в восторг
19:17 3110
Рубио ведет переговоры с людьми Мадуро
Рубио ведет переговоры с людьми Мадуро обновлено 22:02
22:02 9612
Россия наступает, Украина отвечает
Россия наступает, Украина отвечает
18:50 2274

