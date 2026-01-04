В Украине воздушная тревога

Вечером в воскресенье по всей Украине была объявлена воздушная тревога после сообщения о взлете истребителя МиГ-31К – носителя аэробаллистических ракет «Кинжал», передает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Киевской городской военной администрации.

«В столице объявлена воздушная тревога из-за взлета российского МиГ-31К, носителя аэробаллистической ракеты «Кинжал». Просим всех жителей столицы немедленно направляться в ближайшие укрытия и оставаться там до завершения тревоги», – говорится в сообщении.

В то же время информацию о ракетной опасности для Украины подтвердили в Воздушных силах ВСУ.