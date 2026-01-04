USD 1.7000
EUR 2.0022
RUB 2.1715
Подписаться на уведомления
Мадуро доставили в Нью-Йорк
Новость дня
Мадуро доставили в Нью-Йорк

Российские войска продвинулись на востоке Украины

21:49 228

Российская армия продвинулась на ряде участков в Харьковской и Донецкой областях, следует из обновленной онлайн-карты украинского военного телеграм-канала DeepState.

Аналитики отмечают продвижение российских подразделений в районе села Степовая Новоселовка, расположенного неподалеку от Купянска в Харьковской области.

Также сообщается о смещении линии соприкосновения вблизи Константиновки в Донецкой области.

Помимо этого, появились данные о расширении зоны контроля российских войск в районе сел Грабовское и Высокое в Сумской области, где в конце декабря был прорыв границы.

Алиев американцам о 907-й поправке и Зангезурском коридоре
Алиев американцам о 907-й поправке и Зангезурском коридоре фото
19:32 3482
Турецкая компания продает Азербайджану самолеты Hurkus‑II… и переходит ко второй фазе проекта модернизации Су‑25 «Лачин»
Турецкая компания продает Азербайджану самолеты Hurkus‑II… и переходит ко второй фазе проекта модернизации Су‑25 «Лачин» все еще актуально
14:51 4212
Перебили охрану Мадуро
Перебили охрану Мадуро
20:58 2164
Протесты в Иране: силовики разгоняют торговцев в центре Тегерана
Протесты в Иране: силовики разгоняют торговцев в центре Тегерана ВИДЕО
21:15 1037
Баку и Вашингтон сверили часы
Баку и Вашингтон сверили часы
19:58 1811
И Иран горит
И Иран горит персидские мотивы разбираем с легендарным Хасаном Шариатмадари
17:32 4697
Вместо Мадуро не демократия, а военные с наркопартизанами
Вместо Мадуро не демократия, а военные с наркопартизанами продолжение главной темы; все еще актуально
14:02 3817
Как США поймали Мадуро на праздниках
Как США поймали Мадуро на праздниках детали операции от The New York Times
19:30 2737
Трамп привел Медведева в восторг
Трамп привел Медведева в восторг
19:17 3111
Рубио ведет переговоры с людьми Мадуро
Рубио ведет переговоры с людьми Мадуро обновлено 22:02
22:02 9613
Россия наступает, Украина отвечает
Россия наступает, Украина отвечает
18:50 2274

ЭТО ВАЖНО

Алиев американцам о 907-й поправке и Зангезурском коридоре
Алиев американцам о 907-й поправке и Зангезурском коридоре фото
19:32 3482
Турецкая компания продает Азербайджану самолеты Hurkus‑II… и переходит ко второй фазе проекта модернизации Су‑25 «Лачин»
Турецкая компания продает Азербайджану самолеты Hurkus‑II… и переходит ко второй фазе проекта модернизации Су‑25 «Лачин» все еще актуально
14:51 4212
Перебили охрану Мадуро
Перебили охрану Мадуро
20:58 2164
Протесты в Иране: силовики разгоняют торговцев в центре Тегерана
Протесты в Иране: силовики разгоняют торговцев в центре Тегерана ВИДЕО
21:15 1037
Баку и Вашингтон сверили часы
Баку и Вашингтон сверили часы
19:58 1811
И Иран горит
И Иран горит персидские мотивы разбираем с легендарным Хасаном Шариатмадари
17:32 4697
Вместо Мадуро не демократия, а военные с наркопартизанами
Вместо Мадуро не демократия, а военные с наркопартизанами продолжение главной темы; все еще актуально
14:02 3817
Как США поймали Мадуро на праздниках
Как США поймали Мадуро на праздниках детали операции от The New York Times
19:30 2737
Трамп привел Медведева в восторг
Трамп привел Медведева в восторг
19:17 3111
Рубио ведет переговоры с людьми Мадуро
Рубио ведет переговоры с людьми Мадуро обновлено 22:02
22:02 9613
Россия наступает, Украина отвечает
Россия наступает, Украина отвечает
18:50 2274
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться