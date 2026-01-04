Российские войска продвинулись на востоке Украины

Российская армия продвинулась на ряде участков в Харьковской и Донецкой областях, следует из обновленной онлайн-карты украинского военного телеграм-канала DeepState.
Аналитики отмечают продвижение российских подразделений в районе села Степовая Новоселовка, расположенного неподалеку от Купянска в Харьковской области.
Также сообщается о смещении линии соприкосновения вблизи Константиновки в Донецкой области.
Помимо этого, появились данные о расширении зоны контроля российских войск в районе сел Грабовское и Высокое в Сумской области, где в конце декабря был прорыв границы.