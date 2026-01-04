Трамп угрожает: на очереди Гренландия?

Президент США Дональд Трамп в телефонном интервью The Atlantic в воскресенье выступил с жестким предупреждением в адрес нового венесуэльского лидера Дельси Родригес, заявив, что в случае неповиновения требованиям Вашингтона она «заплатит очень большую цену — возможно, даже большую, чем Мадуро». Его заявление прозвучало на фоне публичного отказа Родригес признать итоги вооруженного вмешательства США, в результате которого президент Венесуэлы Николас Мадуро был задержан и доставлен в США, где содержится в тюрьме Нью-Йорка.

По словам американского президента, он не намерен мириться с тем, что считает демонстративным сопротивлением со стороны нового руководства Каракаса. Интервью состоялось вскоре после того, как Трамп прибыл в свой гольф-клуб в Уэст-Палм-Бич. В разговоре он выглядел уверенным и дал понять, что Венесуэла может быть не последней страной, в отношении которой США готовы пойти на прямое вмешательство.

В частности, Трамп вновь затронул тему Гренландии, заявив, что Соединенным Штатам «абсолютно необходимо» контролировать этот остров, входящий в состав Дании, — союзника США по НАТО. Он обосновал это тем, что регион, по его словам, «окружен российскими и китайскими кораблями».

Говоря о будущем Венесуэлы, Трамп продемонстрировал заметный отход от прежнего скептического отношения к смене режимов и политике «национального строительства» за рубежом. Он прямо отверг опасения части своих сторонников, заявив, что любые формы перестройки власти или восстановления страны «лучше того, что есть сейчас», добавив, что «хуже уже быть не может».

Резкая риторика в адрес Родригес контрастирует с заявлениями, сделанными Трампом накануне. Тогда, спустя несколько часов после операции американских военных в Каракасе и захвата Мадуро и его супруги Силии Флорес для уголовного преследования, он говорил, что Родригес в частных контактах якобы выражала готовность сотрудничать с США. В тот же день Трамп объявил, что Соединенные Штаты временно будут «управлять» Венесуэлой до дальнейшего урегулирования ситуации.