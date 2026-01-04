USD 1.7000
EUR 2.0022
RUB 2.1715
Подписаться на уведомления
Мадуро доставили в Нью-Йорк
Новость дня
Мадуро доставили в Нью-Йорк

Трамп угрожает: на очереди Гренландия?

21:52 282

Президент США Дональд Трамп в телефонном интервью The Atlantic в воскресенье выступил с жестким предупреждением в адрес нового венесуэльского лидера Дельси Родригес, заявив, что в случае неповиновения требованиям Вашингтона она «заплатит очень большую цену — возможно, даже большую, чем Мадуро». Его заявление прозвучало на фоне публичного отказа Родригес признать итоги вооруженного вмешательства США, в результате которого президент Венесуэлы Николас Мадуро был задержан и доставлен в США, где содержится в тюрьме Нью-Йорка.

По словам американского президента, он не намерен мириться с тем, что считает демонстративным сопротивлением со стороны нового руководства Каракаса. Интервью состоялось вскоре после того, как Трамп прибыл в свой гольф-клуб в Уэст-Палм-Бич. В разговоре он выглядел уверенным и дал понять, что Венесуэла может быть не последней страной, в отношении которой США готовы пойти на прямое вмешательство.

В частности, Трамп вновь затронул тему Гренландии, заявив, что Соединенным Штатам «абсолютно необходимо» контролировать этот остров, входящий в состав Дании, — союзника США по НАТО. Он обосновал это тем, что регион, по его словам, «окружен российскими и китайскими кораблями».

Говоря о будущем Венесуэлы, Трамп продемонстрировал заметный отход от прежнего скептического отношения к смене режимов и политике «национального строительства» за рубежом. Он прямо отверг опасения части своих сторонников, заявив, что любые формы перестройки власти или восстановления страны «лучше того, что есть сейчас», добавив, что «хуже уже быть не может».

Резкая риторика в адрес Родригес контрастирует с заявлениями, сделанными Трампом накануне. Тогда, спустя несколько часов после операции американских военных в Каракасе и захвата Мадуро и его супруги Силии Флорес для уголовного преследования, он говорил, что Родригес в частных контактах якобы выражала готовность сотрудничать с США. В тот же день Трамп объявил, что Соединенные Штаты временно будут «управлять» Венесуэлой до дальнейшего урегулирования ситуации.

Алиев американцам о 907-й поправке и Зангезурском коридоре
Алиев американцам о 907-й поправке и Зангезурском коридоре фото
19:32 3483
Турецкая компания продает Азербайджану самолеты Hurkus‑II… и переходит ко второй фазе проекта модернизации Су‑25 «Лачин»
Турецкая компания продает Азербайджану самолеты Hurkus‑II… и переходит ко второй фазе проекта модернизации Су‑25 «Лачин» все еще актуально
14:51 4214
Перебили охрану Мадуро
Перебили охрану Мадуро
20:58 2167
Протесты в Иране: силовики разгоняют торговцев в центре Тегерана
Протесты в Иране: силовики разгоняют торговцев в центре Тегерана ВИДЕО
21:15 1038
Баку и Вашингтон сверили часы
Баку и Вашингтон сверили часы
19:58 1811
И Иран горит
И Иран горит персидские мотивы разбираем с легендарным Хасаном Шариатмадари
17:32 4697
Вместо Мадуро не демократия, а военные с наркопартизанами
Вместо Мадуро не демократия, а военные с наркопартизанами продолжение главной темы; все еще актуально
14:02 3817
Как США поймали Мадуро на праздниках
Как США поймали Мадуро на праздниках детали операции от The New York Times
19:30 2739
Трамп привел Медведева в восторг
Трамп привел Медведева в восторг
19:17 3112
Рубио ведет переговоры с людьми Мадуро
Рубио ведет переговоры с людьми Мадуро обновлено 22:02
22:02 9614
Россия наступает, Украина отвечает
Россия наступает, Украина отвечает
18:50 2274

ЭТО ВАЖНО

Алиев американцам о 907-й поправке и Зангезурском коридоре
Алиев американцам о 907-й поправке и Зангезурском коридоре фото
19:32 3483
Турецкая компания продает Азербайджану самолеты Hurkus‑II… и переходит ко второй фазе проекта модернизации Су‑25 «Лачин»
Турецкая компания продает Азербайджану самолеты Hurkus‑II… и переходит ко второй фазе проекта модернизации Су‑25 «Лачин» все еще актуально
14:51 4214
Перебили охрану Мадуро
Перебили охрану Мадуро
20:58 2167
Протесты в Иране: силовики разгоняют торговцев в центре Тегерана
Протесты в Иране: силовики разгоняют торговцев в центре Тегерана ВИДЕО
21:15 1038
Баку и Вашингтон сверили часы
Баку и Вашингтон сверили часы
19:58 1811
И Иран горит
И Иран горит персидские мотивы разбираем с легендарным Хасаном Шариатмадари
17:32 4697
Вместо Мадуро не демократия, а военные с наркопартизанами
Вместо Мадуро не демократия, а военные с наркопартизанами продолжение главной темы; все еще актуально
14:02 3817
Как США поймали Мадуро на праздниках
Как США поймали Мадуро на праздниках детали операции от The New York Times
19:30 2739
Трамп привел Медведева в восторг
Трамп привел Медведева в восторг
19:17 3112
Рубио ведет переговоры с людьми Мадуро
Рубио ведет переговоры с людьми Мадуро обновлено 22:02
22:02 9614
Россия наступает, Украина отвечает
Россия наступает, Украина отвечает
18:50 2274
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться