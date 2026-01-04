Испания и Латинская Америка выразили озабоченность

Бразилия, Испания, Колумбия, Мексика, Уругвай и Чили на фоне развития событий в Венесуэле выступили с заявлением, в котором отвергли возможность одностороннего применения военной силы. Об этом сообщается в совместном документе, распространенном испанскими властями.

«Мы выражаем глубокую озабоченность (в связи с происходящим в Венесуэле) и неприятие военных действий, осуществляемых в одностороннем порядке на территории Венесуэлы, которые противоречат основополагающим принципам международного права, в частности, запрету применения и угрозы применения силы, уважению суверенитета и территориальной целостности государств, закрепленным в Уставе ООН», - говорится в коммюнике.

Авторы заявления считают, что действия США «создают крайне опасный прецедент для мира и региональной безопасности и угрожают гражданскому населению».

В документе также указывается, что урегулирование ситуации в Венесуэле возможно исключительно мирным путем – через диалог и переговоры, с соблюдением воли венесуэльского народа, без внешнего вмешательства и в строгом соответствии с нормами международного права.

Отдельно подчеркивается обеспокоенность возможными попытками внешнего контроля над ресурсами страны. «Мы выражаем нашу обеспокоенность по поводу любых попыток государственного контроля, управления или внешнего присвоения природных или стратегических ресурсов, что несовместимо с международным правом и угрожает политической, экономической и социальной стабильности региона», – говорится в коммюнике.