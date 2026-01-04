USD 1.7000
Мадуро доставили в Нью-Йорк
Новость дня
Мадуро доставили в Нью-Йорк

В Китае примеряют венесуэльский сценарий

22:35

В китайском сегменте социальных сетей набирает распространение мнение о том, что Пекину следует заимствовать подходы президента США Дональда Трампа в отношении Тайваня. Об этом сообщает Bloomberg.

Сообщения об операции США по захвату президента Венесуэлы Николаса Мадуро собрали в китайских социальных сетях свыше 440 млн просмотров.

Пользователи активно обсуждают произошедшее, ставя под сомнение значимость международного права. «Раз США не воспринимают международное право всерьез, почему нас это должно волновать?», «Предлагаю использовать тот же метод для возвращения Тайваня в будущем», – пишут участники китайской соцсети Weibo.

В ряде публикаций также высказываются предложения применить аналогичный подход в отношении президента Тайваня Лай Чинг-Те.

Bloomberg со ссылкой на аналитиков отмечает, что операция против Венесуэлы способна подтолкнуть Китай к более жесткой линии поведения на международной арене.

«В частном порядке я ожидаю, что Пекин подчеркнет Вашингтону, что рассчитывает на предоставление ему тех же привилегий в отношении исключений из международного права, которые США предоставляют себе», – считает старший сотрудник Института Брукинса и бывший американский дипломат Райан Хасс.

