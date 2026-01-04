Сомали, Йемен, Газа: Эрдоган созвонился с наследным принцем

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудил по телефону с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бин Салманом ситуацию в Сомали, Йемене и Газе. Об этом говорится в сообщении администрации турецкого лидера.

В ходе разговора стороны затронули состояние и перспективы двусторонних отношений между Турцией и Саудовской Аравией, а также обменялись мнениями по актуальным региональным и международным вопросам.

Президент Турции отметил настрой Анкары и Эр-Рияда на дальнейшее поэтапное углубление сотрудничества и готовность предпринимать конкретные шаги для его расширения в различных сферах.

Эрдоган также сообщил, что турецкая сторона внимательно следит за развитием ситуации в Сомали и Йемене. Он подчеркнул важность сохранения территориальной целостности обеих стран для поддержания региональной стабильности и заявил о готовности Турции содействовать усилиям, направленным на объединение сторон в Йемене.

Кроме того, глава турецкого государства обратил внимание на ухудшение гуманитарной обстановки в секторе Газа в зимний период, отметив, что Турция продолжает работать над обеспечением устойчивого режима прекращения огня и восстановлением региона.