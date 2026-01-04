USD 1.7000
Мадуро доставили в Нью-Йорк
Новость дня
Мадуро доставили в Нью-Йорк

Сомали, Йемен, Газа: Эрдоган созвонился с наследным принцем

22:41 636

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудил по телефону с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бин Салманом ситуацию в Сомали, Йемене и Газе. Об этом говорится в сообщении администрации турецкого лидера.

В ходе разговора стороны затронули состояние и перспективы двусторонних отношений между Турцией и Саудовской Аравией, а также обменялись мнениями по актуальным региональным и международным вопросам.

Президент Турции отметил настрой Анкары и Эр-Рияда на дальнейшее поэтапное углубление сотрудничества и готовность предпринимать конкретные шаги для его расширения в различных сферах.

Эрдоган также сообщил, что турецкая сторона внимательно следит за развитием ситуации в Сомали и Йемене. Он подчеркнул важность сохранения территориальной целостности обеих стран для поддержания региональной стабильности и заявил о готовности Турции содействовать усилиям, направленным на объединение сторон в Йемене.

Кроме того, глава турецкого государства обратил внимание на ухудшение гуманитарной обстановки в секторе Газа в зимний период, отметив, что Турция продолжает работать над обеспечением устойчивого режима прекращения огня и восстановлением региона.

США открыто заявили: Никакой России и Китая!
США открыто заявили: Никакой России и Китая! обновлено 23:10
23:10 12371
Грузины надеются после свержения Мадуро
Грузины надеются после свержения Мадуро
23:20 859
Трамп угрожает: на очереди Гренландия?
Трамп угрожает: на очереди Гренландия?
21:52 2280
Глава разведки, он же любимец народа. Он же преемник?
Глава разведки, он же любимец народа. Он же преемник? еще одна главная тема; все еще актуально
15:18 5161
Алиев американцам о 907-й поправке и Зангезурском коридоре
Алиев американцам о 907-й поправке и Зангезурском коридоре фото
19:32 5198
Турецкая компания продает Азербайджану самолеты Hurkus‑II… и переходит ко второй фазе проекта модернизации Су‑25 «Лачин»
Турецкая компания продает Азербайджану самолеты Hurkus‑II… и переходит ко второй фазе проекта модернизации Су‑25 «Лачин» все еще актуально
14:51 4797
Перебили охрану Мадуро
Перебили охрану Мадуро
20:58 4812
Протесты в Иране: силовики разгоняют торговцев в центре Тегерана
Протесты в Иране: силовики разгоняют торговцев в центре Тегерана ВИДЕО
21:15 2196
Баку и Вашингтон сверили часы
Баку и Вашингтон сверили часы
19:58 2692
И Иран горит
И Иран горит персидские мотивы разбираем с легендарным Хасаном Шариатмадари
17:32 5579
Вместо Мадуро не демократия, а военные с наркопартизанами
Вместо Мадуро не демократия, а военные с наркопартизанами продолжение главной темы; все еще актуально
14:02 4076

