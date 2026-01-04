USD 1.7000
Мадуро доставили в Нью-Йорк
Мадуро доставили в Нью-Йорк

Грузины надеются после свержения Мадуро

23:20

МИД Грузии выступил с заявлением в связи с последними событиями в Венесуэле, пишут СМИ этой страны.

Согласно заявлению ведомства, в Тбилиси внимательно наблюдают за текущими событиями в стране с надеждой, что «будущие процессы будут развиваться в соответствии с интересами венесуэльского народа».

Ведомство выражает надежду, что недавние события в Венесуэле приведут к отмене властями Венесуэлы «признания» оккупированных регионов Грузии.

«Учитывая то, что власти Венесуэлы при грубом нарушении международного права признали независимыми государствами оккупированные регионы Грузии - Абхазию и т.н. Южную Осетию, мы выражаем надежду, что последние события повлекут отмену этого незаконного решения в соответствии с национальными интересами Грузии и международными правовыми принципами», - отмечается в заявлении внешнеполитического ведомства страны.

США открыто заявили: Никакой России и Китая!
США открыто заявили: Никакой России и Китая! обновлено 23:10
23:10 12373
Грузины надеются после свержения Мадуро
Грузины надеются после свержения Мадуро
23:20 862
Трамп угрожает: на очереди Гренландия?
Трамп угрожает: на очереди Гренландия?
21:52 2280
Глава разведки, он же любимец народа. Он же преемник?
Глава разведки, он же любимец народа. Он же преемник? еще одна главная тема; все еще актуально
15:18 5161
Алиев американцам о 907-й поправке и Зангезурском коридоре
Алиев американцам о 907-й поправке и Зангезурском коридоре фото
19:32 5198
Турецкая компания продает Азербайджану самолеты Hurkus‑II… и переходит ко второй фазе проекта модернизации Су‑25 «Лачин»
Турецкая компания продает Азербайджану самолеты Hurkus‑II… и переходит ко второй фазе проекта модернизации Су‑25 «Лачин» все еще актуально
14:51 4798
Перебили охрану Мадуро
Перебили охрану Мадуро
20:58 4813
Протесты в Иране: силовики разгоняют торговцев в центре Тегерана
Протесты в Иране: силовики разгоняют торговцев в центре Тегерана ВИДЕО
21:15 2198
Баку и Вашингтон сверили часы
Баку и Вашингтон сверили часы
19:58 2694
И Иран горит
И Иран горит персидские мотивы разбираем с легендарным Хасаном Шариатмадари
17:32 5579
Вместо Мадуро не демократия, а военные с наркопартизанами
Вместо Мадуро не демократия, а военные с наркопартизанами продолжение главной темы; все еще актуально
14:02 4076

