Грузины надеются после свержения Мадуро

МИД Грузии выступил с заявлением в связи с последними событиями в Венесуэле, пишут СМИ этой страны.

Согласно заявлению ведомства, в Тбилиси внимательно наблюдают за текущими событиями в стране с надеждой, что «будущие процессы будут развиваться в соответствии с интересами венесуэльского народа».

Ведомство выражает надежду, что недавние события в Венесуэле приведут к отмене властями Венесуэлы «признания» оккупированных регионов Грузии.

«Учитывая то, что власти Венесуэлы при грубом нарушении международного права признали независимыми государствами оккупированные регионы Грузии - Абхазию и т.н. Южную Осетию, мы выражаем надежду, что последние события повлекут отмену этого незаконного решения в соответствии с национальными интересами Грузии и международными правовыми принципами», - отмечается в заявлении внешнеполитического ведомства страны.