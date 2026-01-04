Как немецкая разведка слушала Обаму

Федеральная разведывательная служба Германии вела прослушивание телефонных переговоров экс-президента США Барака Обамы, бывшего госсекретаря Хиллари Клинтон, а также ряда представителей американских вооруженных сил. Об этом сообщил немецкий журналист Хольгер Штарк в интервью изданию Bild.

Журналист отметил, что из-за отсутствия доступа к защищенным каналам связи администрации США BND перехватывала переговоры в те моменты, когда Обама находился на борту самолета Air Force One. Во время перелетов американский президент нередко обсуждал различные вопросы с зарубежными лидерами и членами своего кабинета, при этом используемая связь могла не обладать достаточным уровнем защиты.

По словам журналиста, немецкая разведка выявила порядка десяти частот, на которых велись подобные разговоры, и осуществляла их прослушивание «не всегда систематически и не по официальному поручению».