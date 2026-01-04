USD 1.7000
EUR 2.0022
RUB 2.1715
Мадуро доставили в Нью-Йорк
Новость дня
Мадуро доставили в Нью-Йорк

Как немецкая разведка слушала Обаму

23:31 326

Федеральная разведывательная служба Германии вела прослушивание телефонных переговоров экс-президента США Барака Обамы, бывшего госсекретаря Хиллари Клинтон, а также ряда представителей американских вооруженных сил. Об этом сообщил немецкий журналист Хольгер Штарк в интервью изданию Bild.

Журналист отметил, что из-за отсутствия доступа к защищенным каналам связи администрации США BND перехватывала переговоры в те моменты, когда Обама находился на борту самолета Air Force One. Во время перелетов американский президент нередко обсуждал различные вопросы с зарубежными лидерами и членами своего кабинета, при этом используемая связь могла не обладать достаточным уровнем защиты.

По словам журналиста, немецкая разведка выявила порядка десяти частот, на которых велись подобные разговоры, и осуществляла их прослушивание «не всегда систематически и не по официальному поручению».

США открыто заявили: Никакой России и Китая!
США открыто заявили: Никакой России и Китая! обновлено 23:10
23:10 12376
Грузины надеются после свержения Мадуро
Грузины надеются после свержения Мадуро
23:20 863
Трамп угрожает: на очереди Гренландия?
Трамп угрожает: на очереди Гренландия?
21:52 2283
Глава разведки, он же любимец народа. Он же преемник?
Глава разведки, он же любимец народа. Он же преемник? еще одна главная тема; все еще актуально
15:18 5163
Алиев американцам о 907-й поправке и Зангезурском коридоре
Алиев американцам о 907-й поправке и Зангезурском коридоре фото
19:32 5198
Турецкая компания продает Азербайджану самолеты Hurkus‑II… и переходит ко второй фазе проекта модернизации Су‑25 «Лачин»
Турецкая компания продает Азербайджану самолеты Hurkus‑II… и переходит ко второй фазе проекта модернизации Су‑25 «Лачин» все еще актуально
14:51 4799
Перебили охрану Мадуро
Перебили охрану Мадуро
20:58 4815
Протесты в Иране: силовики разгоняют торговцев в центре Тегерана
Протесты в Иране: силовики разгоняют торговцев в центре Тегерана ВИДЕО
21:15 2199
Баку и Вашингтон сверили часы
Баку и Вашингтон сверили часы
19:58 2694
И Иран горит
И Иран горит персидские мотивы разбираем с легендарным Хасаном Шариатмадари
17:32 5579
Вместо Мадуро не демократия, а военные с наркопартизанами
Вместо Мадуро не демократия, а военные с наркопартизанами продолжение главной темы; все еще актуально
14:02 4076

