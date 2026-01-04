Зеленский готовит Украину к двум сценариям

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев готовится к двум возможным сценариям развития мирного процесса – дипломатическому урегулированию либо продолжению активной обороны. Об этом сообщило РБК-Украина со ссылкой на публикацию главы государства в Telegram.

Он сообщил, что Киев уже ведет подготовку к очередному этапу дипломатической работы. В частности, в ближайшее время запланирован ряд встреч в Европе, которые, по его словам, должны стать дополнительным вкладом в укрепление обороны страны и приблизить завершение конфликта.

«К обоим вариантам дальнейшего развития событий Украина подготовится: дипломатия, которую мы обеспечиваем, или дальнейшая активная оборона, если давление партнеров на Россию окажется недостаточным. Украина стремится к миру. Но силы своей Украина никому не отдаст», – заявил президент.