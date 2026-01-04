USD 1.7000
И вашим и нашим: в Европе уклонились от оценки действий США

4 января 2026, 23:54

Генеральный секретарь Совета Европы Ален Берсе заявил, что не может ни осудить, ни поддержать действия США в связи с событиями в Венесуэле. Об этом сообщает «Европейская правда».

Берсе отметил, что происходящее в Венесуэле отражает глубокие сдвиги в формировании «нового мирового порядка, где применение силы является нормой, а закон используется как оружие».

«Эту ситуацию нельзя свести к бинарному выбору между осуждением и поддержкой», – заявил генеральный секретарь Совета Европы.

Он подчеркнул, что в Совете Европы считают: любое применение силы на территории другого государства «поднимает серьезные вопросы с точки зрения международного права, включая основные принципы Устава Организации Объединенных Наций в отношении суверенитета, территориальной целостности и невмешательства».

Берсе напомнил, что организация имеет собственный опыт работы в условиях конфликта. «Совет Европы знает из собственного опыта работы в Украине, насколько хрупким бывает международное право, когда применение силы становится нормой. Именно поэтому важны последовательность и авторитетность», – отметил он.

Генсек также указал, что смена власти в Венесуэле должна происходить мирным и демократическим путем с уважением воли граждан страны.

«Демократия устойчива, когда она свободно избрана, институционально защищена и основана на законности. Мир, в котором господствуют исключения, двойные стандарты или конкурирующие сферы влияния, является более опасным миром», – резюмировал Берсе.

