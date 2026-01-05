USD 1.7000
Мадуро доставили в Нью-Йорк
Мадуро доставили в Нью-Йорк

Венесуэла разделила американцев пополам

Американское общество разделилось в оценках последствий недавнего вторжения США в Венесуэлу для ситуации в латиноамериканской стране. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного компанией YouGov.

Согласно результатам опроса, 34% респондентов считают, что операция США приведет к улучшению ситуации в Венесуэле, тогда как 35% ожидают негативного эффекта для страны. Еще 9% полагают, что происходящее не окажет заметного влияния, а 22% затруднились с оценкой.

При этом взгляды сторонников двух ведущих партий существенно разошлись. Так, 54% опрошенных демократов убеждены, что действия США ухудшат обстановку в Венесуэле, тогда как 66% республиканцев, напротив, ожидают положительных последствий.

Исследование проводилось 4 января среди 991 совершеннолетнего жителя США. Статистическая погрешность опроса составляет 3,6 процентного пункта.

Дроны над Липецкой областью: горит оборонный завод
Дроны над Липецкой областью: горит оборонный завод
США открыто заявили: Никакой России и Китая!
США открыто заявили: Никакой России и Китая! обновлено 23:10
4 января 2026, 23:10 15133
Грузины надеются после свержения Мадуро
Грузины надеются после свержения Мадуро
4 января 2026, 23:20 2483
Трамп угрожает: на очереди Гренландия?
Трамп угрожает: на очереди Гренландия?
4 января 2026, 21:52 3212
Глава разведки, он же любимец народа. Он же преемник?
Глава разведки, он же любимец народа. Он же преемник? еще одна главная тема; все еще актуально
4 января 2026, 15:18 5685
Алиев американцам о 907-й поправке и Зангезурском коридоре
Алиев американцам о 907-й поправке и Зангезурском коридоре фото
4 января 2026, 19:32 6091
Турецкая компания продает Азербайджану самолеты Hurkus‑II… и переходит ко второй фазе проекта модернизации Су‑25 «Лачин»
Турецкая компания продает Азербайджану самолеты Hurkus‑II… и переходит ко второй фазе проекта модернизации Су‑25 «Лачин» все еще актуально
4 января 2026, 14:51 5083
Перебили охрану Мадуро
Перебили охрану Мадуро
4 января 2026, 20:58 6219
Протесты в Иране: силовики разгоняют торговцев в центре Тегерана
Протесты в Иране: силовики разгоняют торговцев в центре Тегерана ВИДЕО
4 января 2026, 21:15 2759
Баку и Вашингтон сверили часы
Баку и Вашингтон сверили часы
4 января 2026, 19:58 3119
И Иран горит
И Иран горит персидские мотивы разбираем с легендарным Хасаном Шариатмадари
4 января 2026, 17:32 6025

