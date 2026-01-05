Венесуэла разделила американцев пополам

Американское общество разделилось в оценках последствий недавнего вторжения США в Венесуэлу для ситуации в латиноамериканской стране. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного компанией YouGov.

Согласно результатам опроса, 34% респондентов считают, что операция США приведет к улучшению ситуации в Венесуэле, тогда как 35% ожидают негативного эффекта для страны. Еще 9% полагают, что происходящее не окажет заметного влияния, а 22% затруднились с оценкой.

При этом взгляды сторонников двух ведущих партий существенно разошлись. Так, 54% опрошенных демократов убеждены, что действия США ухудшат обстановку в Венесуэле, тогда как 66% республиканцев, напротив, ожидают положительных последствий.

Исследование проводилось 4 января среди 991 совершеннолетнего жителя США. Статистическая погрешность опроса составляет 3,6 процентного пункта.