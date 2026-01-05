Мадуро предстанет перед судом

Официальное предъявление обвинений президенту Венесуэлы Николасу Мадуро, захваченному американскими силами, состоится 5 января (в 21:00 по бакинскому времени) в суде Нью-Йорка. Об этом сообщила газета The Washington Post со ссылкой на осведомленный источник.
«Мадуро, как ожидается, предстанет перед судом для представления обвинений в полдень понедельника (21:00 по бакинскому времени)», – пишет издание.
Уточняется, что заседание пройдет в окружном суде Нижнего Манхэттена. Рассматривать дело будет окружной судья Элвин Хеллерштейн, на счету которого разбирательства по ряду резонансных процессов.