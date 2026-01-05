USD 1.7000
EUR 2.0022
RUB 2.1715
Подписаться на уведомления
Мадуро доставили в Нью-Йорк
Новость дня
Мадуро доставили в Нью-Йорк

Мадуро предстанет перед судом

00:29 514

Официальное предъявление обвинений президенту Венесуэлы Николасу Мадуро, захваченному американскими силами, состоится 5 января (в 21:00 по бакинскому времени) в суде Нью-Йорка. Об этом сообщила газета The Washington Post со ссылкой на осведомленный источник.

«Мадуро, как ожидается, предстанет перед судом для представления обвинений в полдень понедельника (21:00 по бакинскому времени)», – пишет издание.

Уточняется, что заседание пройдет в окружном суде Нижнего Манхэттена. Рассматривать дело будет окружной судья Элвин Хеллерштейн, на счету которого разбирательства по ряду резонансных процессов.

Дроны над Липецкой областью: горит оборонный завод
Дроны над Липецкой областью: горит оборонный завод
01:39 77
США открыто заявили: Никакой России и Китая!
США открыто заявили: Никакой России и Китая! обновлено 23:10
4 января 2026, 23:10 15134
Грузины надеются после свержения Мадуро
Грузины надеются после свержения Мадуро
4 января 2026, 23:20 2483
Трамп угрожает: на очереди Гренландия?
Трамп угрожает: на очереди Гренландия?
4 января 2026, 21:52 3213
Глава разведки, он же любимец народа. Он же преемник?
Глава разведки, он же любимец народа. Он же преемник? еще одна главная тема; все еще актуально
4 января 2026, 15:18 5685
Алиев американцам о 907-й поправке и Зангезурском коридоре
Алиев американцам о 907-й поправке и Зангезурском коридоре фото
4 января 2026, 19:32 6092
Турецкая компания продает Азербайджану самолеты Hurkus‑II… и переходит ко второй фазе проекта модернизации Су‑25 «Лачин»
Турецкая компания продает Азербайджану самолеты Hurkus‑II… и переходит ко второй фазе проекта модернизации Су‑25 «Лачин» все еще актуально
4 января 2026, 14:51 5084
Перебили охрану Мадуро
Перебили охрану Мадуро
4 января 2026, 20:58 6220
Протесты в Иране: силовики разгоняют торговцев в центре Тегерана
Протесты в Иране: силовики разгоняют торговцев в центре Тегерана ВИДЕО
4 января 2026, 21:15 2759
Баку и Вашингтон сверили часы
Баку и Вашингтон сверили часы
4 января 2026, 19:58 3119
И Иран горит
И Иран горит персидские мотивы разбираем с легендарным Хасаном Шариатмадари
4 января 2026, 17:32 6025

ЭТО ВАЖНО

Дроны над Липецкой областью: горит оборонный завод
Дроны над Липецкой областью: горит оборонный завод
01:39 77
США открыто заявили: Никакой России и Китая!
США открыто заявили: Никакой России и Китая! обновлено 23:10
4 января 2026, 23:10 15134
Грузины надеются после свержения Мадуро
Грузины надеются после свержения Мадуро
4 января 2026, 23:20 2483
Трамп угрожает: на очереди Гренландия?
Трамп угрожает: на очереди Гренландия?
4 января 2026, 21:52 3213
Глава разведки, он же любимец народа. Он же преемник?
Глава разведки, он же любимец народа. Он же преемник? еще одна главная тема; все еще актуально
4 января 2026, 15:18 5685
Алиев американцам о 907-й поправке и Зангезурском коридоре
Алиев американцам о 907-й поправке и Зангезурском коридоре фото
4 января 2026, 19:32 6092
Турецкая компания продает Азербайджану самолеты Hurkus‑II… и переходит ко второй фазе проекта модернизации Су‑25 «Лачин»
Турецкая компания продает Азербайджану самолеты Hurkus‑II… и переходит ко второй фазе проекта модернизации Су‑25 «Лачин» все еще актуально
4 января 2026, 14:51 5084
Перебили охрану Мадуро
Перебили охрану Мадуро
4 января 2026, 20:58 6220
Протесты в Иране: силовики разгоняют торговцев в центре Тегерана
Протесты в Иране: силовики разгоняют торговцев в центре Тегерана ВИДЕО
4 января 2026, 21:15 2759
Баку и Вашингтон сверили часы
Баку и Вашингтон сверили часы
4 января 2026, 19:58 3119
И Иран горит
И Иран горит персидские мотивы разбираем с легендарным Хасаном Шариатмадари
4 января 2026, 17:32 6025
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться