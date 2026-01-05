Израиль и Сирия снова за столом переговоров

Израиль и Сирия в понедельник по инициативе США проведут в Париже переговоры о заключении соглашения в сфере безопасности, сообщает портал Axios со ссылкой на источники.

«По данным израильского чиновника и еще одного источника, знакомого с ситуацией, в понедельник в Париже пройдет встреча представителей высокого уровня от Сирии и Израиля для возобновления диалога по новому соглашению в сфере безопасности», – говорится в сообщении.

Хотя предстоящий раунд станет уже пятым по счету, переговоры возобновляются впервые почти за два месяца – после призыва президента США Дональда Трампа.

Как уточняет издание, консультации рассчитаны на два дня. В них примет участие спецпосланник Трампа по Сирии Том Баррак, который выступит в роли посредника, а сирийскую сторону будет представлять министр иностранных дел Асаад Хасан аш-Шибани. Израиль в свою очередь направит обновленный состав переговорной группы – в делегацию войдут посол страны в Вашингтоне Йехиэль Лейтер, советник Роман Гофман и исполняющий обязанности советника по национальной безопасности Гиль Райх.

«Целью данных переговоров является демилитаризация южной части Сирии и вывод израильских войск с тех территорий Сирии, которые они оккупировали после краха режима (бывшего сирийского президента Башара) Асада», – сообщает Axios.