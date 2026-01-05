USD 1.7000
Мадуро доставили в Нью-Йорк
Курды и Дамаск опять не договорились

Курды и Дамаск опять не договорились

01:08 198

Курдские «Силы демократической Сирии» («СДС») 4 января провели в Дамаске переговоры с представителями переходного правительства Сирии по урегулированию обстановки на северо-востоке страны. Об этом сообщает газета Al Watan.

По данным издания, курдскую делегацию на переговорах возглавлял командующий «СДС» Мазлюм Абди. В обсуждениях также участвовал американский генерал Кевин Ламберт, возглавляющий оперативный штаб международной антитеррористической коалиции под руководством США.

Источник в правительстве сообщил газете, что возобновившийся после декабрьских боестолкновений в Алеппо 2025 года диалог между сторонами «пока не принес ощутимых результатов». По его словам, курдская сторона продолжает затягивать выполнение соглашения от 10 марта 2024 года, которое предполагает включение бойцов «СДС» в состав регулярных вооруженных сил и «воссоединение подконтрольных им территорий с остальной частью Сирии».

В свою очередь представитель «СДС» Фархад Шами заявил телеканалу Rudaw, что на базе сил в северо-восточных районах Сирии планируется сформировать три дивизии. Он отметил, что в ходе встречи в Дамаске обсуждалось создание совместных контртеррористических подразделений, а также специальной бригады для охраны границ. Кроме того, по его словам, женские отряды самообороны СДС войдут в состав отдельного спецподразделения. Шами также уточнил, что сроки выполнения двусторонних договоренностей, связанных с интеграционными процессами, решено продлить.

В соответствии с соглашением, подписанным 10 марта прошлого года временным президентом арабской республики Ахмедом аш-Шараа и командующим «СДС» Мазлюмом Абди, все военные и гражданские объекты, включая аэропорты, газовые и нефтяные месторождения на северо-востоке Сирии, должны были перейти под контроль переходного правительства в Дамаске к концу 2025 года.

