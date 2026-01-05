Дотанцевался: в США решили ответить Мадуро силой

Вашингтон решил перейти от риторики к силовым мерам в отношении Венесуэлы после того, как в Белом доме сочли публичные танцы президента страны Николаса Мадуро демонстративной насмешкой над США и сигнал к переходу от угроз к действиям. Об этом сообщает газета The New York Times со ссылкой на два источника, знакомых с ходом закрытых переговоров в администрации президента Дональда Трампа.



«Регулярные публичные танцы Мадуро и другие проявления безразличия в последние недели убедили некоторых членов команды Трампа в том, что венесуэльский лидер насмехается над ними», – сообщили источники The New York Times на условиях анонимности.

Собеседники издания отмечают, что именно такое поведение Мадуро стало одним из аргументов в пользу демонстрации готовности Вашингтона перейти от жесткой риторики к практическим действиям. В Белом доме пришли к выводу, что отсутствие реакции со стороны Каракаса обесценивает американские угрозы и создает впечатление слабости США на международной арене.

Как указывает газета, обсуждение венесуэльского досье велось в закрытом формате с участием высокопоставленных представителей Совета национальной безопасности и Пентагона. При этом публично администрация США ограничивалась заявлениями о том, что в отношении Венесуэлы рассматриваются «все варианты», не вдаваясь в детали возможных силовых сценариев.



