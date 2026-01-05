USD 1.7000
Мадуро доставили в Нью-Йорк
Мадуро доставили в Нью-Йорк

Дроны над Липецкой областью: горит оборонный завод

Оборонный завод «Энергия» в Липецкой области загорелся в воскресенье вечером после атаки беспилотников. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские Telegram-каналы.

Судя по кадрам в пабликах, атака на Елец началась около 22:00 по бакинскому времени. Подписчики ASTRA сообщили, что вскоре после удара над территорией оборонного завода АО «Энергия» поднялся густой черный дым, было заметно возгорание. Одновременно в социальных сетях появились видеозаписи и фотографии, на которых зафиксирован пожар в районе предприятия.

Позднее ASTRA со ссылкой на собственного OSINT-аналитика сообщила, что горит именно оборонный завод. Уточняется, что кадры очевидцев были сделаны на расстоянии примерно 900 метров от атакованного предприятия.

«Продукция завода широко используется в различных секторах, включая оборонную промышленность, гражданскую авиацию, морской транспорт и энергетический комплекс... «Энергия» производит в том числе аккумуляторы для (дронов), а также батареи для авиации и флота», – сказано в публикации.

Официальные власти ситуацию пока не комментировали.

Это уже не первый случай атаки на завод «Энергия». Ранее предприятие подвергалось ударам в ночь на 3 июля – эту информацию подтверждали в Центре противодействия дезинформации. Там также сообщали, что на заводе изготавливаются батареи для систем планирования и коррекции ракет, в том числе для комплекса «Искандер».

Вместе с Мадуро горит и Хаменеи
Вместе с Мадуро горит и Хаменеи
Гибель швейцарца – трагедия, убийство русского – неактуальная статистика
Гибель швейцарца – трагедия, убийство русского – неактуальная статистика
Дотанцевался
Дотанцевался
И Иран горит
И Иран горит
США открыто заявили: Никакой России и Китая!
США открыто заявили: Никакой России и Китая!
Пашинян капитулирует и перед Кремлем?
Пашинян капитулирует и перед Кремлем?
Дроны над Липецкой областью: горит оборонный завод
Дроны над Липецкой областью: горит оборонный завод
Грузины надеются после свержения Мадуро
Грузины надеются после свержения Мадуро
Трамп угрожает: на очереди Гренландия?
Трамп угрожает: на очереди Гренландия?
Глава разведки, он же любимец народа. Он же преемник?
Глава разведки, он же любимец народа. Он же преемник?
Алиев американцам о 907-й поправке и Зангезурском коридоре
Алиев американцам о 907-й поправке и Зангезурском коридоре
