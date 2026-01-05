Shell и BP пакуют чемоданы в Венесуэлу

Британские нефтегазовые корпорации Shell и BP рассматривают возможность возобновления деятельности в Венесуэле после проведенной США операции по смещению президента страны Николаса Мадуро. Об этом в воскресенье сообщила газета The Daily Telegraph.

По данным издания, Shell проявляет интерес к разработке газового месторождения Dragon в Карибском море с оценочными запасами около 120 млрд куб. м газа. Ожидается, что проект способен приносить до $500 млн прибыли в год на протяжении 30 лет. Ранее его реализация была заморожена из-за разногласий с американскими властями по вопросу лицензирования, однако в изменившейся политической обстановке эти ограничения могут быть пересмотрены.

Как отмечает газета, несмотря на приоритетное стремление президента США Дональда Трампа привлечь к восстановлению нефтегазовой отрасли Венесуэлы прежде всего американские компании, участие Shell в проектах также не исключается. При этом, по данным The Daily Telegraph, британскому энергетическому концерну, вероятнее всего, придется работать в формате совместных предприятий с компаниями из США.

«Главными победителями станут крупные американские компании, в особенности Chevron, которая уже активна в Венесуэле. Европейские крупные компании не допустят к самым вкусным сделкам, однако их пригласят позднее, поскольку американские компании захотят совместных предприятий для распределения рисков. Такие компании, как Shell и BP, будут первым выбором», – заявила аналитик британского инвестиционного банка Panmure Liberum Эшли Келти.

The Daily Telegraph также сообщает, что интерес к возвращению на венесуэльский рынок может проявить и BP. В 2024 году компания получила лицензию на разработку газового месторождения Manakin-Cocuina, однако в апреле прошлого года администрация Трампа отозвала это разрешение. С тех пор BP, по данным издания, добивается восстановления лицензии.