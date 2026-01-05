Митинги против США на Кубе и в Греции

В Гаване прошел грандиозный митинг в знак протеста против нападения США на Венесуэлу и похищения президента Николаса Мадуро
Афины (Греция). Акция протеста против ударов США по Венесуэле
Хадрамаут (Йемен). Поддерживаемые Саудовской Аравией силы восстановили контроль над йеменским городом Хадрамаут после нескольких дней авиаударов
Иерусалим. Группа мужчин наблюдает из-за стены за протестом ультраортодоксальных евреев против призыва их в израильскую армию
Кранс-Монтана (Швейцария). Люди собрались вокруг импровизированного мемориала возле бара Constellation, чтобы почтить память жертв пожара
Карс (Турция). Первое суперлуние в 2026 году - «Волчья луна»