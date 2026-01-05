USD 1.7000
США открыто заявили: Никакой России и Китая!
США открыто заявили: Никакой России и Китая!

Митинги против США на Кубе и в Греции

В Гаване прошел грандиозный митинг в знак протеста против нападения США на Венесуэлу и похищения президента Николаса Мадуро

Афины (Греция). Акция протеста против ударов США по Венесуэле

Хадрамаут (Йемен). Поддерживаемые Саудовской Аравией силы восстановили контроль над йеменским городом Хадрамаут после нескольких дней авиаударов

Иерусалим. Группа мужчин наблюдает из-за стены за протестом ультраортодоксальных евреев против призыва их в израильскую армию

Кранс-Монтана (Швейцария). Люди собрались вокруг импровизированного мемориала возле бара Constellation, чтобы почтить память жертв пожара

Карс (Турция).  Первое суперлуние в 2026 году - «Волчья луна»

Митинги против США на Кубе и в Греции
Митинги против США на Кубе и в Греции объектив haqqin.az
04:04 286
Безжалостный снос домов на Кубинке
Безжалостный снос домов на Кубинке наш спецреп
03:21 890
США открыто заявили: Никакой России и Китая!
США открыто заявили: Никакой России и Китая! обновлено 23:10
4 января 2026, 23:10 16865
Вместе с Мадуро горит и Хаменеи
Вместе с Мадуро горит и Хаменеи наш комментарий
03:03 1079
Гибель швейцарца – трагедия, убийство русского – неактуальная статистика
Гибель швейцарца – трагедия, убийство русского – неактуальная статистика горячая тема
02:42 1120
Дотанцевался
Дотанцевался
01:18 2590
И Иран горит
И Иран горит персидские мотивы разбираем с легендарным Хасаном Шариатмадари
4 января 2026, 17:32 6544
Пашинян капитулирует и перед Кремлем?
Пашинян капитулирует и перед Кремлем? наш комментарий; все еще актуально
4 января 2026, 16:31 6724
Дроны над Липецкой областью: горит оборонный завод
Дроны над Липецкой областью: горит оборонный завод
01:39 1296
Грузины надеются после свержения Мадуро
Грузины надеются после свержения Мадуро
4 января 2026, 23:20 3321
Трамп угрожает: на очереди Гренландия?
Трамп угрожает: на очереди Гренландия?
4 января 2026, 21:52 3710
