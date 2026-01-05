USD 1.7000
США открыто заявили: Никакой России и Китая!
США открыто заявили: Никакой России и Китая!

Трамп не верит, что Украина атаковала резиденцию Путина

Президент США Дональд Трамп заявил, что не верит в то, что, как заявляют в России, Киев нанес удар по резиденции президента РФ Владимира Путина.

В ходе общения с прессой на борту самолета Air Force One Трампу напомнили, что, по его словам, он был злой на президента Украины Владимира Зеленского, если это непосредственно он организовал атаку на резиденцию Путина. Однако президент США сказал, что не верит в эту атаку, «Я не верю, что такой удар имел место. Что-то произошло неподалеку, но оно не имело к этому никакого отношения…», - цитирует его Reuters.

Журналисты отметили, что президент РФ сказал ему об атаке на резиденцию. По этой причине СМИ уточнили, почему Трамп поверил Путину и почему сразу сказал об этом публично во время совместного выступления с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. На это президент США ответил: «Потому что в тот момент никто не знал. Я имею в виду, что я услышал об этом впервые... Он сказал, что его дом подвергся нападению. Теперь, когда мы смогли это проверить, мы не верим, что это произошло. Но это было первое, что мы услышали об этом».

29 декабря президент РФ Владимир Путин во время телефонного разговора рассказал Дональду Трампу, что украинские дроны атаковали его резиденцию в Новгородской области. Позже во время общения с журналистами Трамп заявил, что атаки могло и не быть. «Вы говорите, может быть, нападения не было, - это возможно, наверное. Но президент Путин сказал мне сегодня утром, что оно было», - сказал Трамп, отвечая на соответствующий вопрос журналистки.

Ранее американские СМИ сообщали со ссылкой на ЦРУ, что Украина не пыталась атаковать ни лично Путина, ни его резиденцию. Позднее Министерство обороны России передало посольству США предметы и данные, которые, как утверждают в Москве, являются доказательствами попытки атаки на резиденцию Путина на Валдае в ночь на 29 декабря.

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Украина якобы в ночь на 29 декабря предприняла попытку атаковать беспилотником резиденцию Владимира Путина в Новгородской области, из-за чего будет «пересмотрена переговорная позиция».

Украина официально опровергла эту информацию.

