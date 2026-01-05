На Кубе траур. А Трамп сказал, что Гавана «вот-вот падет»

Но теперь они ничего не получат, добавил Трамп.

«Куба, похоже, вот-вот падет. Не знаю, как они, если вообще смогут, удержатся на плаву, но у Кубы сейчас нет никаких доходов. Весь свой доход они получали от Венесуэлы, от венесуэльской нефти», — сказал Трамп на борту Air Force One.

Перед этим в Мар-а-Лаго глава Белого дома отмечал, что Куба «чувствует себя не очень хорошо», народ страны «страдал много-много лет». По его словам, страна находится в плачевном состоянии. А госсекретарь США Марко Рубио (его родители кубинские иммигранты) заявил: «Если бы я жил в Гаване и был в правительстве, я бы был обеспокоен — хотя бы немного». Отвечая на вопрос, является ли Куба следующей целью США после Венесуэлы, глава Госдепа заметил, что кубинское правительство представляет собой «огромную проблему».

Между тем кубинское издание Cubadebate сообщает, что в результате военной операции США в Венесуэле, в ходе которой был захвачен президент Николас Мадуро, погибли 32 кубинца, выполнявших задачи по запросу венесуэльской стороны. «Верные своим обязанностям по обеспечению безопасности и обороны, наши соотечественники с достоинством и героизмом исполнили свой долг и пали после ожесточенного сопротивления либо в прямом бою против нападавших, либо в результате бомбардировок», — говорится в заявлении Гаваны.

Президент Кубы Мигель Диас-Канель объявил двухдневный национальный траур, он продлится с 06:00 5 января до полуночи 6 января. В это время флаги будут приспущены, мероприятия отменены.

Дональд Трамп заявил на борту Air Force One, что в ходе операции по захвату Мадуро было убито «много кубинцев». Марко Рубио сказал, что кубинцы были с Мадуро в Венесуэле до его задержания. «Мадуро охраняли кубинцы», - сказал он в эфире телеканала NBC News.

The New York Times со ссылкой на высокопоставленного венесуэльского чиновника пишет, что число погибших в результате удара США по Венесуэле возросло до 80 человек, включая мирных жителей и сотрудников сил безопасности.